НАТО ждет нападения России на Прибалтику

Западные эксперты умоляют прибалтов "скинуться" на ПВО

Сводки российских новостей пестрят сообщениями Минобороны о сопровождении разведчиков НАТО рядом с Крымом, Донбассом и Калининградом.

Стратегические беспилотники RQ-4, действительно, шпионят вдоль границ, а Boeing P-8 Poseidon выслеживают "Варшавянок" в толще воды Черного моря и Балтики.

Однако и российские самолеты отвечают тем же. Издание Defense News опросило западных военных аналитиков, собрав полную информацию об активности ВКС РФ у границ стран НАТО.

Все военные эксперты подчеркивают, что она резко возросла после 2014 года, когда Крым вошел в состав России, а в Донбассе развернулись боевые действия. Причем больше всего якобы страдают страны Прибалтики, которые, по мнению НАТО, пострадают первыми во время "российского вторжения".

Как утверждает старший научный сотрудник таллинского Центра национальной безопасности, российские самолеты довольно часто вторгаются в воздушное пространство стран Прибалтики с выключенными транспондерами. По его словам, самолеты ВКС нередко пересекают воздушные границы Эстонии при перелете в Калининград, однако подобные инциденты быстро разрешаются "воздушной полицией". Русские залетают "за ленточку" ненадолго.

Тем не менее, после 2014-го года эти полеты участились, в связи с чем НАТО вдвое увеличила количество истребителей в Прибалтике. Теперь их минимум 8-10.

Тем не менее, как говорит доцент Лейденского университета и специалист по странам Прибалтики Центра иностранной политики (США, Филадельфия) Лукас Милевски, после событий в Крыму российские самолеты нарушали воздушное пространство каждые два дня. На перехват вылетали истребители НАТО, доказывая свою эффективность. Но по мнению аналитики, Прибалтику от России спасет только единая система ПВО. Пока же эти страны действуют разрозненно.



В 2016 году Минобороны Литвы заключило контракт с норвежской Kongsberg на закупку системы ПВО средней дальности на сумму $123 млн. Поставки ожидаются в 2020 году.

Латвия выделила деньги на закупку похожей системы, но дальше дело не продвинулось. Эстония планировала купить ЗРС, однако не включила ее в план развития национальной обороны до 2026 года.

Все это крайне выгодно России, которая в случае необходимости без труда справится с десятком "Тайфунов" или F-16.