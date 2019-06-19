США спасут Европу от России при помощи кредитной иглы

Вашингтон поможет союзникам, но заставит их потом платить по счетам

Конгресс рассмотрит законопроект о предоставлении кредитов странам НАТО для модернизации их вооруженных сил и отказа от советского вооружения. Тем самым Вашингтон намеревается снизить зависимость восточноевропейских стран от России, у которой некоторые члены альянса вынуждены закупать запасные части и услуги.



"Политика Соединенных Штатов заключается в оказании поддержки союзникам по НАТО в деле приобретения и развертывания современного военного оборудования, отвечающего стандартам НАТО по оперативной совместимости, а также в деле снижения степени их зависимости от оборонных изделий России и стран бывшего СССР",

‑ говорится в документе, текст которого подготовил конгрессмен-демократ Элиот Энгель (цитируется по RT).

Из-за "советского наследия" члены НАТО, вступившие в организацию после 1 марта 1999 г., неспособны в полной мере действовать совместно с Вооруженными силами США, что уменьшает боеспособность альянса и создает дополнительные трудности для американских военных. А самостоятельно перейти на вооружение западного стандарта эти государства не могут из-за нехватки собственных финансовых средств, отмечается в законопроекте.

По мнению Энгеля, американские кредиты защитят союзников США от "агрессивной России". Предоставляемой сейчас Вашингтоном помощи для решения этой задачи недостаточно. В случае принятия закона кредитование будет предоставляться на срок не более 12 лет и только тем странам, которые продемонстрируют прогресс в выполнении обязательства по повышению оборонных расходов до 2% от ВВП к 2024 году.

Проталкивая такой законопроект, американцы хотят создать привилегированные условия для собственного ВПК, считает директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов. "Страны Восточной Европы, за исключением Польши, на вооружение особо тратиться не хотят. Они готовы предоставить свою территорию американцам, только тратить свой бюджет не хотят на покупку американского оружия, которое очень дорогое и далеко не всегда качественное. В этом и состоит желание американцев ‑ заставить прежде всего страны Восточной Европы перевооружаться на американское оружие, покупая его у Штатов за американские же деньги", ‑ пояснил эксперт.

В США после прихода к власти Дональда Трампа уже не раз говорили о необходимости сокращения программ по безвозмездному военному финансированию других государств и замене их на кредиты. При этом Вашингтон сделает все, чтобы контракты по выданным кредитам получали именно американские фирмы.

"Это, по сути дела, и обусловлено выдачей таких кредитов. На эти деньги российскую технику, конечно, не приобретешь. То есть это лоббирование военно-промышленного комплекса США, такие они используют методы, в том числе и политики ‑ давление, различные операции против тех политических деятелей, которые выступают за нормальные отношения с Россией", ‑ заявил главный редактор журнала "Арсенал Отечества", член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии России Виктор Мураховский.