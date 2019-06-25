НАТО потребовала от Москвы немедленно вернуться к выполнению противоракетного договора

До 2 августа наша страна обязана выполнить все обязательства по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В противном случае Североатлантический альянс примет в отношении России ответные меры. С таким заявлением выступил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.



"У России есть еще пять недель для возвращения к ДРСМД и ликвидации своих ракет, нарушающих положения договора",

– сказал глава альянса на пресс-конференции в Брюсселе (цитируется по ТАСС).

По его словам, организация намерена провести заседание Совета Россия – НАТО на следующей неделе для обсуждения судьбы ДРСМД. При этом Столтенберг в очередной раз заверил общественность, что американские крылатые ракеты не будут развернуты в Европе.

Тем временем в России комитет Совета Федерации по обороне и безопасности рекомендовал верхней палате парламента одобрить закон о приостановке участия России в противоракетном договоре. Такое решение было принято сегодня на заседании комитета, передает "Российская газета".

Рассмотрение закона внесли в повестку завтрашнего пленарного заседания Совета Федерации. После принятия палатой документ поступит на подпись главе государства. Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

Законопроект о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был внесен на рассмотрение Госдумы президентом РФ Владимиром Путиным в качестве ответа на решение США в одностороннем порядке прекратить свое участие в соглашении. Согласно тексту документа, Россия приостанавливает действие договора и оставляет за собой право возобновить участие в нем решением главы государства.