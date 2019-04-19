Корабли НАТО подбираются к Калининграду

Гостей взяли на прицел "Бастионы"

Сразу шесть кораблей НАТО вошли в порт польского города Гдыня, который находится всего в ста с небольшим километров от Калининграда. В состав этой группы входят фрегаты и эсминцы ВМС США, Великобритании и Германии. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что к российским граница подошел ракетный эсминец ВМС США Gravely типа "Арли Берк", а также турецкий, испанский и польский фрегаты.

Для Калининграда, безусловно, представляет наибольшую опасность "Арли Берк" с "Томагавками". Корабль может нанести серьезный ущерб российской военно-морской базе, однако одного его явно будет недостаточно.

Российские военные подробно наблюдают за передвижениями группировки НАТО, в частности организовано дежурство корабельных ударных групп и береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион". Также подняты в небо самолеты морской авиации.