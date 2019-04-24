Запад провоцирует российскую армию на решительные действия

Североатлантический альянс продолжает наращивать военное присутствие у западных границ России. Это вынуждает нашу страну принимать ответные меры, в частности – частично перебрасывать войска в юго-западном направлении. Об этом сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов.



"Наши действия являются исключительно ответом на наращивание военной активности США и НАТО. В противовес размещению войск альянса у границ России и инициативу НАТО "4 по 30" мы вынуждены усилить состав войск Западного и Южного военных округов. При этом данные мероприятия проводятся в пределах установленной численности Вооруженных Сил Российской Федерации за счет сокращения состава других военных округов",

– приводит слова Герасимова РИА "Новости".

Генерал также решительно опроверг тезис о том, что наша страна якобы ведет военные приготовления для агрессии против Запада. Этот тезис, по словам Герасимова, "сейчас активно тиражируется русофобскими СМИ и используется в развернутой антироссийской западной пропаганде".





"Вооруженные Силы Российской Федерации максимально открыты как в вопросах решаемых ими задач, так и в подходах к обеспечению региональной и глобальной стабильности", – подчеркнул начальник Генерального штаба.

Россия в приоритетном порядке развивает и поставляет в войска перспективные вооружения. Однако делается это в ответ на развертывание системы ПРО США в Европе. При этом даже в таких непростых условиях Москва никогда не отказывается от контактов по военной линии с Америкой, отметил Герасимов. Тем самым всю ответственность за рост напряженности на линии соприкосновения России и НАТО он возложил на Запад.

"Важным условием для снижения напряженности может стать прекращение дестабилизирующей активности вооруженных сил блока вблизи западных границ России, размещения дополнительных войск и объектов военной инфраструктуры в странах Балтии, Восточной Европе, наращивания военного присутствия в Черном море", – подытожил свое выступление генерал.