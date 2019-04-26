Россия оглушит всю Европу радиоэлектронным оружием

Вражеские средства связи выйдут из строя в радиусе 8 тыс. километров

В Калининградской области развернут новейший комплекс средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Мурманск-БН". Его применение позволит подавлять каналы связи и управления в радиусе нескольких тысяч километров. Таким образом, в радиусе действия системы окажется вся территория европейского континента.



Комплекс поступил на вооружение в 841-й отдельный центр РЭБ Балтийского флота в конце прошлого года, сообщают "Известия" со ссылкой на источник в Главном штабе ВМФ. Технику уже опробовали в ходе учений. По своей мощности комплекс превосходит существующие аналоги в несколько раз. Он сможет создавать помехи для оборудования противника в радиусе около 5 тыс. км, а при идеальном прохождении сигнала дальность действия вырастет до 8 тыс. километров.

В комплект входят мощные телескопические антенны-мачты, а также низкочастотные антенны-растяжки. Антенны выдвигаются на высоту до 32 м, а в походном состоянии комплекс перемещают на семи большегрузных многоосных автомобилях "КамАЗ". Специалисты высоко оценивают боевые возможности "Мурманска-БН".

"Его работа может нарушить связь боевых кораблей, самолетов и сухопутных военных подразделений в странах Восточной, Центральной Европы и Балтийского региона. В первую очередь здесь речь идет о Скандинавии. А также в акваториях Балтийского моря и северо-западной части Атлантического океана",

– заявил военный эксперт Антон Лавров.

Комплексы радиоэлектронной борьбы, вставшие на вооружение в самом западном регионе России, способны решать самый широкий спектр боевых задач. Среди них – создание помех системам связи боевых кораблей, самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, а также сухопутных штабов войск вероятного противника. Кроме того, комплекс способен вести радиоразведку, отмечает "Царьград".

Неудивительно, что "Мурманск-БН" решили разместить именно в Калининградской области. В последние годы роль этого региона из-за роста международной напряженности только возрастает. Здесь расположены основная база Балтийского флота и 11-й армейский корпус береговых войск, пояснил военный эксперт Виктор Мураховский.

Россия является признанным лидером в сфере средств радиоэлектронной борьбы. У западных армий нет аналогичных комплексов. Это нивелирует преимущество НАТО в авиации и наземной технике.