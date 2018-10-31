Российские глушилки парализуют НАТО

Против альянса наша страна выставит новейший комплекс радиоэлектронной борьбы

Вооруженные силы РФ вновь доказали свое превосходство в разработке средств радиоэлектронного поражения техники противника. Одним из новых компонентов системы РЭБ станет комплекс "Самарканд", от которого у натовского оружия поедет крыша. Об этом журналистам рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.



"Эти комплексы, конечно, способны полностью парализовать системы управления НАТО, что опять же при минимальных затратах в рамках нашего бюджета Минобороны нам позволяет фактически сдерживать войска альянса от агрессии", – отметил эксперт в программе "Открытый эфир" на телеканале "Звезда".

По мнению Кнутова, угроза нападения со стороны армий США и Европы вполне реальна. Вашингтон "готовится к реальной войне с Россией с 2000-х годов". "Тогда была теория, а сейчас они выходят на практику", – указал специалист, имея в виду учения НАТО в Норвегии.

Основная задача систем "Самарканд" – постановка помех и срыв коммуникаций неприятеля. В прошлом году эти комплексы РЭБ поступили на вооружение Северного флота. Они применяются на всех надводных кораблях – крейсерах и миноносцах. Кроме того, недавно Минобороны РФ разместило новейшие комплексы "Самарканд" в Калининграде.

Всего же до ноября будущего года оборонное ведомство планирует развернуть 13 комплексов "Самарканд-У", "Самарканд СУ-ПРД-К2" и "Самарканд ПУ-ПРД-Д" на всей территории страны, передает РИА "Новости". Помимо Калининградской области, системы будут дислоцированы в Архангельской, Московской, Мурманской, Нижегородской областях, в Краснодарском и Приморском краях, в Еврейской автономной области. Один из комплексов будет отправлен на постановку на боевое дежурство в Белоруссию.

Принцип действия комплекса разъяснил в интервью "Московскому комсомольцу" эксперт в области вооружений Алексей Леонков. "Скорее всего, "Самарканд" – это наземный комплекс, цель которого ставить активные помехи против средств воздушного нападения. Такой ход не позволит вероятному противнику использовать высокоточное оружие, в том числе крылатые ракеты с ядерной "начинкой", – сообщил специалист.

Также комплекс, вероятно, оснащен функцией радиоэлектронной маскировки: он формирует ложный сигнал и "скармливает" его разведке противника. Точные характеристики этой системы узнать невозможно, потому что они содержатся в строжайшей тайне. "Тема РЭБ – всегда закрытая тема. И понятно почему: именно она в паре с высокоточным оружием сегодня является важным элементом нашей национальной обороны", – заключил Леонков.