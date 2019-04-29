Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

НАТО "штурмует" эстонские рубежи

Фото: flickr.com/New York National Guard
Альянс отрабатывает схватку с русскими

В Эстонии стартовали крупные учения НАТО с говорящим названием "Весенний шторм – 2019". Как сообщают в Главном штабе Сил обороны Республики, в маневрах примут участие более 9 тысяч военных из 13 стран. При этом активная часть  пройдет 2-10 мая в северо-восточной части Эстонии, недалеко от российской границы.


В учениях задействуют как пехоту, так и десантников и моряков. Ожидается внушительный "десант" из Великобритании – танки "Челленджер-2", боевые машины пехоты "Уориор". А также французские танки "Леклерк" и БМП VBCI.

Из авиации будут польские истребители-бомбардировщики Су-22, британские Wildcard и "Апачи" производства США. От ВВС последних ждут Pave Hawk, сделанные на базе обычных UH-60 "Блэк Хоук".

Фото: flickr.com/U.S. Army EuropeОтрабатывать подразделения НАТО будут, понятно дело, отражение российской агрессии, в частности, танкового наступления. Для этого будут задействованы пехотные бригады эстонских вооруженных сил, а также авиация и бронетехника альянса.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Устали все: французы заставят Европу снять санкции с России

В Париже в открытую заговорили об отмене ограничений

Под страхом смерти: названа истинная цель визита Зеленского в Турцию

Новый президент Украины испугался за свою жизнь

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей