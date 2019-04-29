НАТО "штурмует" эстонские рубежи

Альянс отрабатывает схватку с русскими

В Эстонии стартовали крупные учения НАТО с говорящим названием "Весенний шторм – 2019". Как сообщают в Главном штабе Сил обороны Республики, в маневрах примут участие более 9 тысяч военных из 13 стран. При этом активная часть пройдет 2-10 мая в северо-восточной части Эстонии, недалеко от российской границы.

В учениях задействуют как пехоту, так и десантников и моряков. Ожидается внушительный "десант" из Великобритании – танки "Челленджер-2", боевые машины пехоты "Уориор". А также французские танки "Леклерк" и БМП VBCI.

Из авиации будут польские истребители-бомбардировщики Су-22, британские Wildcard и "Апачи" производства США. От ВВС последних ждут Pave Hawk, сделанные на базе обычных UH-60 "Блэк Хоук".

Отрабатывать подразделения НАТО будут, понятно дело, отражение российской агрессии, в частности, танкового наступления. Для этого будут задействованы пехотные бригады эстонских вооруженных сил, а также авиация и бронетехника альянса.

