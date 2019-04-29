Германия отказалась от F-35: НАТО в печали

Берлин не идет на поводу у США

Самая мощная в экономическом плане страна Западной Европы Германия отказалась от гордости американского авиапрома – истребителей пятого поколения F-35, которые Пентагон стремится продать всем своим союзникам.

Как сообщалось ранее, вместо них немцы решили купить "Еврофайтеры" и F-18 четвертого поколения. Именно эти машины заменят стремительно устаревающий парк истребителей-бомбардировщиков "Торнадо" британского производства.

Руководству Lockheed Martin, разумеется, это не понравилось. Как заявил Financial Times вице-президент разработчика Lockheed Martin Джонатан Хойл, для Германии это "шаг назад". По его словам, без F-35 Германия не сможет находиться на том уровне, что и ее партнеры по НАТО.

На деле же отказ Германии приобретать F-35 говорит о том, что руководство страны еще обладает собственной позицией в плане оборонительных способностей страны и не выполняет то, что он немцев ожидают в Вашингтоне. Пока официальный Берлин не придерживается ярко выраженной антироссийской политики, которую НАТО проводит в Европе, сопротивляясь увеличению военных расходов, хотя, если по-честному, Германии это не помешает с ее запущенным парком истребителей и танков.

Отказ немцев от F-35 говорит еще о том, что Германия намерена работать с Францией над европейским истребителем пятого поколения FCAS. Пока же "Еврофайтеры" четвертого поколения прекрасно подойдут для для защиты воздушных рубежей страны. Что касается F-35, то это скорее наступательно оружие. Малозаметные истребители предназначены для прорыва обороны ПВО, прежде всего российской, и координирования остальных боевых самолетов для нанесения ювелирно точных ударов.



По данным FT, на сегодняшний момент главный вопрос в том, смогут ли новые немецкие истребители брать под крыло американские ядерные бомбы на базе ВВС в Бюхеле. Американцы сейчас перевооружаются на новейшие В-61-12, которые может брать F-35.