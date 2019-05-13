В Финский залив ворвался эсминец США с "Томагавками"

Американцев сопровождают британский и польский фрегаты

Ракетный эсминец "Грейвли" вышел на патрулирование в воды Балтийского моря. Флагман Первой постоянной военно-морской группы НАТО идет по Финскому заливу курсом на Центральную Балтику. Об этом свидетельствуют данные международной системы мониторинга передвижения судов AIS.



"Грейвли" только что завершил трехдневный визит в Таллин и вернулся к патрулированию балтийской акватории, передает "Интерфакс". Военный корабль приблизился к морским границам России не в одиночку, а в сопровождении союзных судов. Компанию эсминцу составили ракетный фрегат британского военно-морского флота "Вестминстер" и польский фрегат "К. Пуласки".

Боевые корабли Первой постоянной военно-морской группы НАТО вошли в акваторию Балтийского моря еще 18 апреля. С тех пор они постоянно находятся там, создавая напряжение в непосредственной близости от российских рубежей.

В конце апреля "Грейвли" курсировал приблизительно в 50-60 км от главной военно-морской базы российского Балтфлота в Балтийске и в 25-30 км от морской границы Калининградской области. В какой-то момент он приближался к российской морской границе в Гданьском заливе на расстояние около 14 километров. Силы Балтийского флота находились в состоянии боевой готовности и в случае провокации готовы были дать отпор неприятелю.

"Грейвли" – флагман Первой постоянной военно-морской группы НАТО. Он может нести до 56 крылатых ракет "Томагавк" с дальностью действия до 1,6 тыс. километров. Кроме того, на нем установлена система противоракетной обороны "Иджис". Он регулярно показывается в непосредственной близости от российских территориальных вод, вызывая осуждение со стороны дипломатов и военных нашей страны.

К северу от морских границ РФ на Балтике в настоящий момент продолжаются учения Open Spirit, в которых принимают участие корабли еще одной группировки Североатлантического альянса – Первой постоянной противоминной группы. В состав группы входят датский многоцелевой фрегат с управляемым ракетным оружием "Тетис", минные тральщики Британии, Германии, Бельгии, Норвегии и еще два тральщика из Нидерландов.