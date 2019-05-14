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Венгры перехватили российский самолет над Балтикой

Фото: commons.wikimedia.org/Adrian Pingstone
Будапешт обвинил Ан-26 в нарушении воздушного пространства

Над Балтийским морем произошел воздушный инцидент с участием самолетов России и НАТО. Об этом сообщило Министерство обороны Венгрии.

Накануне днем из Объединенного противовоздушного центра НАТО, базирующегося в Германии, поступило сообщение о самолете-нарушителе. По тревоге в небо Балтии поднялись несколько истребителей военно-воздушных сил Венгрии, передает украинская служба радио "Свобода" со ссылкой на венгерское военное ведомство.

"Согласно международным нормам, венгерские пилоты из состава Воздушной полиции Балтии идентифицировали и перехватили российский самолет Ан-26, который без разрешения находился в воздушном пространстве стран Балтии",

– говорится в сообщении.

В действительности ли подобный инцидент имел место, доподлинно неизвестно. Министерство иностранных дел РФ, равно как и другие заинтересованные страны, ситуацию пока никак не прокомментировали.

Фото: commons.wikimedia.org/Игорь Двуреков (CC BY-SA 3.0)

Венгерские авиаторы охраняют воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы в рамках программы Североатлантического альянса по усилению военного присутствия на восточных границах блока. Военнослужащие посменно усиливают Группу резервных средств противовоздушной обороны военных подразделений Балтии из Испании и Великобритании под общим командованием НАТО на аэродроме в литовском городе Шауляй.

Четырехмесячное патрулирование осуществляют около 100 военных из Венгрии, в том числе летное звено из четырех истребителей типа JAS-39 Gripen. На дежурство они заступили 1 мая.

Прошлым летом румынские СМИ сообщали о том, что британские истребители перехватили шесть бомбардировщиков ВКС России над Черным морем. Истребители Typhoon поднялись с румынской базы "Михаил Когалничану" из-за сообщения о присутствии над Черным морем неподалеку границ НАТО российских Су-24, которые направлялись в Крым.

"Операция проходила в рамках миссии НАТО по сдерживанию российской агрессии, поддержки румынских союзников и выполнения Британией обязательств в рамках НАТО", – отметили в британских военно-воздушных силах.

Андрей ФИЛАТОВ
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