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Польские ракеты остановят Россию на Балтике

Фото: www.globallookpress.com
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Наши боевые корабли оказались под прицелом

Вооруженные силы республики способны заблокировать движение военных и гражданских судов в Балтийском море. В этом им помогут противокорабельные ракеты NSM. В Варшаве уже хвастаются тем, что страны НАТО готовы запереть Россию в ее территориальных водах.

В конце апреля Вооруженные силы Польши в ходе учений "Весенний шторм" передислоцировали ракетный дивизион на эстонский остров Саарема. Это изменило расклад сил в регионе, утверждает польское издание Polityka. Теперь уже не Россия, а страны НАТО будут диктовать свои правила на Балтике.

"Выход из Финского залива, через который проходит единственный морской путь, соединяющий основную территорию России с Балтийским морем, оказался в радиусе поражения польских ракет: они способны затопить (или по крайней мере подвергнуть угрозе) российские надводные корабли, выходящие с базы в Кронштадте",

говорится в публикации.

С точки зрения оборонительных операций НАТО в районе Балтийского моря польские пусковые установки с NSM – это ценный ресурс. Правда, для их транспортировки воздушным путем требуются более крупные самолеты, чем C-130 "Геркулес", которые имеются в распоряжении польских ВВС. Поэтому для перемещения пусковых установок в районе Балтийского моря Варшава в ходе учений отрабатывала варианты переброски по суше и морю.

Фото: www.globallookpress.com

Польша и страны Балтии не могут нарадоваться новым ракетам. "Ни одна из стран Балтии не располагает вооружениями, которые могут сравниться с NSM, поэтому присутствие польских ракет на учениях в этом ключевом районе Балтийского моря стало большим успехом и началом нового этапа сотрудничества", – пишут польские журналисты.

Противокорабельные ракеты NSM располагают радиусом действия до 200 километров. Это оружие может поражать цели как на суше, так и на море. Ракеты сложно обнаружить при помощи радаров, так как они двигаются на небольшой высоте над поверхностью воды и используют в последней фазе полета пассивную систему наведения. Более четверти массы ракеты приходится на боеголовку.

Система поступила на вооружение в 2013 г., а ее приобретение польские эксперты называют одним из основных достижений процесса модернизации польской армии.

Андрей ФИЛАТОВ
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