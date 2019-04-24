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Американский эсминец вплотную подошел к Калининграду

Фото: flickr.com/Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet
Американцы продолжают нагнетать обстановку у рубежей РФ

Ракетный эсминец "Грейвли" Военно-морских сил США подошел к западной границе РФ на мизерное расстояние. По данным международной мониторинговой системы AIS, отслеживающей перемещения судов, в 14:30 мск корабль оказался в 14 км от Калининградской области.

По состоянию на 16:00 мск эсминец удалился от Калининградской области на расстояние примерно 25 км, оказавшись в международных водах Гданьского залива. В небе над заливом был замечен немецкий патрульный противолодочный самолет P-3C Orion.

 "Грейвли" относится к четвертому поколению эскадронных миноносцев типа "Арли Берк". Корабль вооружен крылатыми ракетами "Томагавк" и управляемыми ракетами класса "Стандарт" и "Си Спэрроу". На его борту могут разместиться 2 вертолета SH-60 LAMPS III.

В последние месяцы американцы стали очень часто подходить к российской границе, как правило, либо к западной ее части, либо в Черном море. На приближение эсминца США российские интернет-пользователи отреагировали с сарказмом.

"А нельзя ли врезаться в него какому – нибудь рыболовному судну?", – поинтересовалась Настя Р (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены. – прим. "Утра").

"А че, ближе подходить к границам России помешало? Резкий неуставной расход подгузников?". – написал STASI – КГБ ГДР.

"... он был в 14 км от смерти", – написал Владимир ВК.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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