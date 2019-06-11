Американский разведчик якобы нарушил границу РФ

Самолет США EC-130H Compass Call, который недавно перебросили в Польшу, появился рядом с границей России, недалеко от Калининграда. Эксперты распереживались, обратив внимание на странный путь самолета, который призван подавлять радиолокационную станцию противника и его коммуникацию во время наступления.

Несколько часов воздушное судно в сопровождении самолетов ВМС Швеции кружил около Калининградской области, что видно по данным специальных мониторинговых ресурсов, передает портал Avia.pro. Предположительно, американцы проверяли, возможно ли подавить российские системы.

Эксперты этого же сайта уверяют, что на применение разведчиком средств РЭБ указывает маршрут – через территорию Калининградской области, то есть с нарушением законов воздушного пространства. А реального пересечения границы РФ не было, что указывает на неполадки в работе спутниковой связи в регионе. Аномалию, подчеркивают специалисты, вполне могла вызвать система подавления.

Как отмечает издание "Царьград", ни США, ни Россия пока не заявили о том, что произошел подобный инцидент.

EC-130H Compass Call прибыл на польскую авиабазу Кшесины для участия в совместных учениях Варшавы и Вашингтона.