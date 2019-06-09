Готовы к атаке: США перебросили в Польшу свой лучший истребитель

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Самолет EC-130H Compass Call ВВС США прибыл на польскую авиабазу Кшесины. Он будет принимать участие в совместных учениях Варшавы и Вашингтона.
Как уточняется на сайте американских ВВС в Европе, самолет приписано к 55-й группе электронной борьбы, базирующейся в Дэвис-Монтан (штат Аризона).
Также отмечается, что вместе с комплексом вооружений в Польшу прибыли члены технической команды и оборудование.
ЕС-130H Compass Call славится своей "тактической системой вооружения", используемой для подавления средств радиоэлектронной борьбы
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