Готовы к атаке: США перебросили в Польшу свой лучший истребитель

Вместе с воздушным судном в Польшу прибыли члены технической команды и оборудование

Самолет EC-130H Compass Call ВВС США прибыл на польскую авиабазу Кшесины. Он будет принимать участие в совместных учениях Варшавы и Вашингтона.

Как уточняется на сайте американских ВВС в Европе, самолет приписано к 55-й группе электронной борьбы, базирующейся в Дэвис-Монтан (штат Аризона).

Также отмечается, что вместе с комплексом вооружений в Польшу прибыли члены технической команды и оборудование.

ЕС-130H Compass Call славится своей "тактической системой вооружения", используемой для подавления средств радиоэлектронной борьбы