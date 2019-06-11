Иностранные разведчики снова пытаются выведать тайны России

Российский истребитель Су-27 перехватил два самолета, принадлежащих ВМС США и Швеции, в небе над Балтийским морем. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Экипаж России приблизился на безопасное расстояние к американскому RC-135 и шведскому "Гольфстриму" и, соблюдая все меры безопасности, сопроводил их, чтобы иностранные самолеты-разведчики не нарушили российскую границу. Как отмечает РИА "Новости", полет Су-27 проходил в соответствии со всеми законами.

В последнее время самолеты-разведчики зарубежных стран все чаще появляются у границ России. Особенно активны американские военные, которые пытаются выведать секреты Калининградской области, Крыма и военных баз РФ в Сирии.

Как напоминает телеканал RT, в начале июня Су-35 трижды перехватывал американский P-8A Poseidon над Средиземным морем. Тогда США пожаловались, что российский истребитель якобы действовал небезопасно, но в Минобороны РФ опровергли это заявление.