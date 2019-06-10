Российские "летающие радары" накроют истребители НАТО

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Россия перебросила на краснодарский аэродром самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50. Поводом стали масштабные учения НАТО, которые проходят на территории причерноморских стран. Как сообщают военные, самолеты будут "мониторить" воздушную обстановку над Черным морем, а сопровождать их станут истребители Су-27СМ3.
"Это позволит предотвратить возможные инциденты с участием гражданских кораблей и воздушных судов, которые могут случайно оказаться в зоне учений НАТО", – цитирует РИА "Новости" начальника пресс-службы Южного военного округа Вадима Астафьева.
Стоит отметить, что самолеты ДРЛО – больная тема российской боевой авиации, так как их очень мало по сравнению с тем количеством, которое есть у американцев. А обновленных машин еще меньше. Пока летчикам передали шесть модернизированных А-50У, к 2021 г. планируется седьмой.
А-50У – модернизированный вариант А-50, разработанного в 1970-х годах. В частности, на нем обновили радиотехнический комплекс "Шмель", и теперь он может отследить больше целей. А вот самый современный российский самолет ДРЛО А-100 "Премьер" с АФАР до сих пор находится на испытаниях.
На Кубани А-50, вероятно, будут отслеживать перемещение самолетов НАТО, что является очень полезной практикой для экипажей. Именно самолеты ДРЛО занимается наведением истребителей на цели на больших расстояниях.
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