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Едва не состоявшийся навал российского противолодочного корабля "Адмирал Виноградов" на ракетный крейсер ВМС США USS Chancellorsville сняли на видео в Филиппинском море.
Lors de la récupération de son hélicoptère, l'#USSChancellorsville #CG62 a été contraint de faire machine arrière toute pour éviter une collision avec le destroyer #Udaloy I de #Russie, qui était passé de derrière et à côté à moins de 50 à 100 pieds dans la mer des #Phillippines. pic.twitter.com/4btPGRwmsT— Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) 7 июня 2019 г.
Как сообщалось ранее, из-за неожиданной смены направлений корабли оказались всего в 50 метрах друг от друга и едва избежали столкновения. Как это и обычно происходит, российская стороны обвиняет американскую в опасном маневре, американская – российскую.
7 июня 2019 г.
Так, представитель Седьмого флота США Клейтон Досс сообщил журналистам, что якобы "начудил" российский корабль. А в пресс-службе Тихоокеанского флота России заявили, что USS Chancellorsville внезапно пересек курс "Адмирала Виноградова" в 50 метрах от него.
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