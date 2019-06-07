До сих пор неясно, кто виноват

Едва не состоявшийся навал российского противолодочного корабля "Адмирал Виноградов" на ракетный крейсер ВМС США USS Chancellorsville сняли на видео в Филиппинском море.

Lors de la récupération de son hélicoptère, l'#USSChancellorsville #CG62 a été contraint de faire machine arrière toute pour éviter une collision avec le destroyer #Udaloy I de #Russie, qui était passé de derrière et à côté à moins de 50 à 100 pieds dans la mer des #Phillippines. pic.twitter.com/4btPGRwmsT — Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) 7 июня 2019 г.

Как сообщалось ранее, из-за неожиданной смены направлений корабли оказались всего в 50 метрах друг от друга и едва избежали столкновения. Как это и обычно происходит, российская стороны обвиняет американскую в опасном маневре, американская – российскую.

Так, представитель Седьмого флота США Клейтон Досс сообщил журналистам, что якобы "начудил" российский корабль. А в пресс-службе Тихоокеанского флота России заявили, что USS Chancellorsville внезапно пересек курс "Адмирала Виноградова" в 50 метрах от него.