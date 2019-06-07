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Опасное сближение боевых кораблей России и США попало на видео

Фото: AP/TASS
До сих пор неясно, кто виноват

Едва не состоявшийся навал российского противолодочного корабля "Адмирал Виноградов" на ракетный крейсер ВМС США USS Chancellorsville сняли на видео в Филиппинском море.


Как сообщалось ранее, из-за неожиданной смены направлений корабли оказались всего в 50 метрах друг от друга и едва избежали столкновения. Как это и обычно происходит, российская стороны обвиняет американскую в опасном маневре, американская – российскую.


Так, представитель Седьмого флота США Клейтон Досс сообщил журналистам, что якобы "начудил" российский корабль. А в пресс-службе Тихоокеанского флота России заявили, что USS Chancellorsville внезапно пересек курс "Адмирала Виноградова" в 50 метрах от него.

Александр ИЛЬИН
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