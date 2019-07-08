На эти деньги можно было построить пару фрегатов

Планы России модернизировать единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" не более чем попытка поддержать престиж стран, но никакого практического значения это не имеет.

К такому выводу пришли западные эксперты на страницах журнала Военно-морского института США Proceedings.

"Основная миссия "Кузнецова" – поддерживать национальный престиж. Поэтому Россия вернет авианесущий крейсер в строй как можно скорее", – пишут преподаватели института Ричард Мосс и Райн Вест.

Выдержки из статьи приводит The National Interest. По мнению авторов, "Кузя" абсолютно бесполезен и особенно, по сравнению с несколькими подлодками проекта "Ясень" или эскадрой новейших ракетных катеров.



Как считают на Западе, "Адмирал Кузнецов" никогда не выполнял свою первоначальную миссию, которая заключается в увеличении оборонительного периметра России. Кроме того, корабль испытывает большие проблемы с силовой установкой, работает на мазуте, а взлет и посадка истребителей на палубу сопряжена с большой долей риска. Современные авианосцы оборудуют электромагнитными катапультами и строят самолеты укороченного взлета и вертикальной посадки, вроде F-35B.

Обслуживание и ремонт "Кузнецова" очень дорогое, но Минобороны все равно восстанавливает корабль, с которым "не заладилось " с самого начала.

Кроме ненадежных паровых турбин и мазута, по данным English Russia, на корабле плохие трубы. На морозе вода в них замерзает, существует риск того, что они лопнут. Поэтому, воду по ним просто пускают. Из-за этого водой не снабжаются 60% кают, как зимой так и летом.

Ситуация с гальюнами не лучше – всего полсотни на 1900 человк, причем половина из них не работает.

"Кузнецов", до того как встал в ремонтных доках, выходил в море редко. С 1991 по 2015 год он совершил шесть походов, а в 2016-м, во время сирийской кампании, всего за три недели потерял два истребителя.

На флоте решили привести в порядок корабль, но к несчастью, в 2018 затонул док ПД-50, что еще больше усложнило модернизацию крейсера. По стоимости это примерно, как построить пару фрегатов или атомную подводную лодку, поэтому не все на флоте поддерживают идею возвращения "Кузи" в строй. Тем не менее, похоже, что корабль сохранят для престижа, пока у России не появится новый авианосец.



Справедливости ради стоит отметить, что при всех проблемах, которые имеют место быть, корабль выполнял свою работу и успешно прикрывал российскую группировку ВКС в Сирии, когда это было нужно.

Кроме того, крейсер обладает мощным ракетным и противолодочным оружием, чего, кстати, нет у американских и британских авианосцев, которые представляют собой "авиаматки", нуждающиеся в постоянной опеке.