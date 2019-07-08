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"Кузнецова" чинят лишь для поддержания престижа

Фото: Лев Федосеев/ТАСС
На эти деньги можно было построить пару фрегатов

Планы России модернизировать единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" не более чем попытка поддержать престиж стран, но никакого практического значения это не имеет.

К такому выводу пришли западные эксперты на страницах журнала Военно-морского института США Proceedings.

"Основная миссия "Кузнецова" – поддерживать национальный престиж. Поэтому Россия вернет авианесущий крейсер в строй как можно скорее", – пишут преподаватели института Ричард Мосс и Райн Вест.

Выдержки из статьи приводит The National Interest. По мнению авторов, "Кузя" абсолютно бесполезен и особенно, по сравнению с несколькими подлодками проекта "Ясень" или эскадрой новейших ракетных катеров. 

Как считают на Западе, "Адмирал Кузнецов" никогда не выполнял свою первоначальную миссию, которая заключается в увеличении оборонительного периметра России. Кроме того, корабль испытывает большие проблемы с силовой установкой, работает на мазуте, а взлет и посадка истребителей на палубу сопряжена с большой долей риска. Современные авианосцы оборудуют электромагнитными катапультами и строят самолеты укороченного взлета и вертикальной посадки, вроде F-35B.

Обслуживание и ремонт "Кузнецова" очень дорогое, но Минобороны все равно восстанавливает корабль, с которым "не заладилось " с самого начала.

Кроме ненадежных паровых турбин и мазута, по данным English Russia, на корабле плохие трубы. На морозе вода в них замерзает, существует риск того, что они лопнут. Поэтому, воду по ним просто пускают. Из-за этого водой не снабжаются 60% кают, как зимой так и летом.

Ситуация с гальюнами не лучше – всего полсотни на 1900 человк, причем половина из них не работает.

"Кузнецов", до того как встал в ремонтных доках, выходил в море редко. С 1991 по 2015 год он совершил шесть походов, а в 2016-м, во время сирийской кампании, всего за три недели потерял два истребителя.

Фото: FA Bobo/PIXSELL/PA ImagesНа флоте решили привести в порядок корабль, но к несчастью, в 2018 затонул док ПД-50, что еще больше усложнило модернизацию крейсера. По стоимости это примерно, как построить пару фрегатов или атомную подводную лодку, поэтому не все на флоте поддерживают идею возвращения "Кузи" в строй. Тем не менее, похоже, что корабль сохранят для престижа, пока у России не появится новый авианосец.

Справедливости ради стоит отметить, что при всех проблемах, которые имеют место быть, корабль выполнял свою работу и успешно прикрывал российскую группировку ВКС в Сирии, когда это было нужно.

Кроме того, крейсер обладает мощным ракетным и противолодочным оружием, чего, кстати, нет у американских и британских авианосцев, которые представляют собой "авиаматки", нуждающиеся в постоянной опеке.

Александр ИЛЬИН
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