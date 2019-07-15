В Петербурге раскрыли секрет нового российского авианосца "Ламантин"

Корабль построят максимально быстро

Новый российский авианосец "Ламантин" построят в рекордно короткий срок, если Минобороны примет решение строить корабль. Об этом заявил заместитель гендиректора КБ по кораблестроению и ВТС "Невского ПКБ" Алексей Юхнин в интервью "Военное. РФ"

"Все технические решения уже проверены и апробированы, то дальнейшее развитие линейки кораблей, которые были созданы еще при Советском Союзе", – сказал Юхнин.

По его словам, в "Ламантине" нет никаких рисков, поэтому корабль может занять место в ВМС РФ в максимально короткие сроки.

Представитель "Невского ПКБ", разумеется, имел в виду так и не достроенный советский авианосец "Ульяновск", который, собственно и проектировался в городе на Неве. Только развал СССР помешал корабелам достроить "Ульяновск", и теперь в ПКБ надеются, что проект будет все-таки реализован, причем с некоторыми улучшениями.

Вместе с тем, Юхнин не ответил на один из главных вопросов – как истребители будут взлетать с палубы. Будут ли они делать это с трамплина, как с "Адмирала Кузнецова", или будет использоваться электромагнитная катапульта. Впрочем, говорить об этом он и не мог, так как до сих по утвержден проект нового палубного истребителя и пока можно держать в голове лишь МиГ-29К и Су-33.

На "Ульяновске" посадка должна была производиться на аэрофинишеры в кормовой части полетной палубы. Взлет с носа. Точно так же все у "Ламантина", только носовая часть как будто еще больше.

Общемировая практика показывает, что при использовании аэрофинишеров здоровье летчиков страдает. Поэтому многие военные эксперты видят будущее именно в истребителях вертикальной посадки, вроде F-35B. Ранее в СМИ сообщалось, что в России ведется работа над таким самолетом, однако пока никакой конкретной информации по нему нет.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что "Невское ПКБ" прдлагает "Ламантина" на базе "Ульяновска". На сегдняшний день это самый реальный проект – ждать новых истребителей не нужно. Для авианосца подойдут те же МиГ-29К и Су-33.