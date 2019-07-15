Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Петербурге раскрыли секрет нового российского авианосца "Ламантин"

Фото: Интерпресс/ТАСС
Корабль построят максимально быстро

Новый российский авианосец "Ламантин" построят в рекордно короткий срок, если Минобороны примет решение строить корабль. Об этом заявил заместитель гендиректора КБ по кораблестроению и ВТС "Невского ПКБ" Алексей Юхнин в интервью "Военное. РФ"

"Все технические решения уже проверены и апробированы, то дальнейшее развитие линейки кораблей, которые были созданы еще при Советском Союзе", – сказал Юхнин.

По его словам, в "Ламантине" нет никаких рисков, поэтому корабль может занять место в ВМС РФ в максимально короткие сроки.

Представитель "Невского ПКБ", разумеется, имел в виду так и не достроенный советский авианосец "Ульяновск", который, собственно и проектировался в городе на Неве. Только развал СССР помешал корабелам достроить "Ульяновск", и теперь в ПКБ надеются, что проект будет все-таки реализован, причем с некоторыми улучшениями.


Вместе с тем, Юхнин не ответил на один из главных вопросов – как истребители будут взлетать с палубы. Будут ли они делать это с трамплина, как с "Адмирала Кузнецова", или будет использоваться электромагнитная катапульта. Впрочем, говорить об этом он и не мог, так как до сих по утвержден проект нового палубного истребителя и пока можно держать в голове лишь МиГ-29К и Су-33.

На "Ульяновске" посадка должна была производиться на аэрофинишеры в кормовой части полетной палубы. Взлет с носа. Точно так же все у "Ламантина", только носовая часть как будто еще больше.

Общемировая практика показывает, что при использовании аэрофинишеров здоровье летчиков страдает. Поэтому многие военные эксперты видят будущее именно в истребителях вертикальной посадки, вроде F-35B. Ранее в СМИ сообщалось, что в России ведется работа над таким самолетом, однако пока никакой конкретной информации по нему нет.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что "Невское ПКБ" прдлагает "Ламантина" на базе "Ульяновска". На сегдняшний день это самый реальный проект – ждать новых истребителей не нужно. Для авианосца подойдут те же МиГ-29К и Су-33.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

"Пролив наш": Украина пригрозила новой провокацией у Крымского моста

Киев окончательно запутался в географических реалиях

Купить легко и дешево: от повышенного давления спасет известный фрукт

Плод поможет не только в борьбе с гипертонией, но и с другими заболеваниями

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей