О трагедии с российской субмариной Вашингтон узнал раньше Москвы

Информацию о взрыве на "Курске" норвежские военные могли получить при помощи сейсмических станций или аппаратов корабля "Марьята", на котором находился американский экипаж. К тому же это судно отслеживало все выходы нашей подлодки и стрельбы. Так прокомментировал сопредседатель Союза ветеранов боевых служб ВМФ Виктор Блытов рассказ сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) США о том, что норвежская разведслужба 3,5 часа не сообщала о взрыве на борту "Курска" 12 августа 2000 года.

Зато Вашингтон эти сведения получил из Осло раньше Москвы, что совсем неудивительно, поскольку Норвегия входит в Североатлантический блок.

""Марьята" постоянно на все выходы, на все стрельбы выходила и фиксировала. От сейсмических норвежских станций, возможно, пришли также данные, что был удар массы о дно, взрывы. Они же все взрывы зафиксировали – какие, сколько, когда. Вполне возможно, что они информировали сразу американскую сторону как союзника по НАТО, в первую очередь", – сказал эксперт в интервью "ЦарьГраду".

По его мнению, россиян не стали уведомлять по той причине, что норвежская сторона считала, что "мы и так должны все знать".

Впрочем, добавил ветеран, в годы трагедии с "Курском" во многих российских ведомствах находились американские советники, и "вполне вероятно, что информация по подводной лодке прошла и через нас".

Напомним, атомный подводный ракетоносный крейсер К-141 "Курск" проекта 949А "Антей" затонул 12 августа 2000 года в Баренцевом море. Все 118 членов экипажа погибли. Как сообщалось, трагедия произошла из-за взрыва стеллажной боевой торпеды "Кит".

