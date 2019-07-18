Крылатые ракеты "Москит" назвали устаревшими

Минобороны не показало результаты стрельб

Накануне Минобороны выложило видеоролик, на котором эсминец "Быстрый" ударил крылатыми ракетами "Москит" по надводной цели, имитирующей корабль. Роль мишени играл большой корабельный щит на дистанции 60 км.

Однако как считают авторы телеграм-канала "Взгляд человека в лампасах", восторгаться здесь совершенно нечем. По их мнению, "Москиты" – устаревшие ракеты, которые больше не производятся, и скорее всего был использован боезапас с истекающим сроком годности.

Кроме того, военные почему-то не показали уничтожение корабельного щита, хотя видео можно было сделать с беспилотника. Поэтому непонятно, попали ракеты в цель или нет. Кстати, то же самое можно сказать и о стрельбах арктического "Тора" на Новой земле, правда в том случае снять попадание было бы труднее.

Наконец, блогеры считают, что 60 км – это не расстояние для современного морского боя, и "Быстрый" лишь показал, что может уничтожить морских пиратов, а в случае столкновения с флотами ведущих морских держав лишь "героически пойдет на дно".

Стоит отметить, что "Москит" действительно не новая ракета, принятая на вооружение в середине 80-х. Однако почему на флоте не могут ее применить и показать, как это делается? Для более серьезных расстояний у ВМФ РФ есть П-800 "Оникс" и П-700 "Гранит". Но вот то, что не было запечатлено уничтожение мишени, действительно, можно назвать упущением.