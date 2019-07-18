"Тор-М2ДТ" открыл огонь на Новой Земле

Военные впервые показали работу комплекса на Крайнем Севере

Минобороны РФ выложило видеоролик с испытаний ЗРК "Тор-М2ДТ" в Арктике. Пуски производились на легендарной Новой Земле, где в 1961 году взорвали самую мощную термоядерную бомбу в мире. До этого военные показывали работу "Тора" в Краснодарском крае и других районах, но не на Крайнем Севере, для которого он и создавался.

На архипелаг "Тор-М2ДТ", а заодно и обычный "Тор-М2 зеленой раскраски доставили большим десантным кораблем Кондопога. Затем оба ЗРК своим ходом топравились к месту стрельб. Мишенью, судя по всему, стал запущенный беспилотник. Вращая антеннами радаров, оба "Тора" засекли мишень и начали запускать ракеты. Момнент поражения мишени показан не был.

Закончив работу, ЗРК покинули место стрельб, видимо, направляясь обратно к "Кондопоге". Разработка Россией специальной арктической техники сильно встревожила США, которые также начали больше уделять внимания Крайнему Северу и проводить более масштабные учения в Скандинавии и на Аляске.



