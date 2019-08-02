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Советские "Оводы" получат убойное оружие

Фото: commons.wikimedia.org
Малые ракетные корабли оснащают точнейшими артустановками

Россия продолжает модернизировать советские корабли, оснащая их новым вооружением и оборудованием. Малый ракетный корабль Тихоокеанского флота Смерч" в дополнение к ракетам "Уран" получит новую артустановку АК-176МА. Об том говорится на сайте Минобороны.

Малые ракетные корабли проекта 1234, к которому принадлежит "Смерч", в составе флота с 70-х годов и на данный момент постепенно выводятся из состава флота. В будущем их должны заменить новый "Буян-М" с "Калибрами", но пока военные оснащают "Оводы" АК-176МА, которая также является продолжением советской установки. В новинке применяются новые системы управления. В частности, за работой средств наведения теперь следит цифровая система управления огнем. Для резервной системы наведения используется комплекс "Сфера-2" с видеокамерой, тепловизором и лазерным дальномером. Артустановка защищена от обледенения, а значит приспособлена для работы в Арктике.

Александр ИЛЬИН
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