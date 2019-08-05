Балтийский флот показал свою мощь

Советским кораблям составили компанию новейшие

Минобороны опубликовало снимки военных кораблей, которые принимают участие в учениях на Балтике "Океанский щит-2019".

Как сообщает пресс-служба ведомства, в море вышли сразу несколько корабельных групп для проведения ряда тактических учений. Среди них корветы "Бойкий", "Стойкий", "Стерегущий", сторожевик "Ярослав Мудрый", построенные еще во времена СССР малые ракетные корабли "Пассат" и "Гейзер", а также новейшие "Серпухов" и "Мытищи".

Также нужно отметить большие десантные корабли "Александр Шабалин" и "Калининград" проекта 775. Программа стандартная: противолодочное обеспечение, нанесение условных ракетных ударов, артиллерийские и торпедные стрельбы.

В ходе учения экипажи отработают поиск и уничтожение условной подводной лодки отражение массированного налета авиации.