Балтийский флот показал свою мощь

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Минобороны опубликовало снимки военных кораблей, которые принимают участие в учениях на Балтике "Океанский щит-2019".
Как сообщает пресс-служба ведомства, в море вышли сразу несколько корабельных групп для проведения ряда тактических учений. Среди них корветы "Бойкий", "Стойкий", "Стерегущий", сторожевик "Ярослав Мудрый", построенные еще во времена СССР малые ракетные корабли "Пассат" и "Гейзер", а также новейшие "Серпухов" и "Мытищи".
Также нужно отметить большие десантные корабли "Александр Шабалин" и "Калининград" проекта 775. Программа стандартная: противолодочное обеспечение, нанесение условных ракетных ударов, артиллерийские и торпедные стрельбы.
В ходе учения экипажи отработают поиск и уничтожение условной подводной лодки отражение массированного налета авиации.
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