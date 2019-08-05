Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Балтийский флот показал свою мощь

Фото: Mil.Ru Фото: Mil.Ru Фото: Mil.Ru
Фото: Mil.Ru Фото: Mil.Ru Фото: Mil.Ru Фото: Mil.Ru
Советским кораблям составили компанию новейшие

Минобороны опубликовало снимки военных кораблей, которые принимают участие в учениях на Балтике "Океанский щит-2019".

Как сообщает пресс-служба ведомства, в море вышли сразу несколько корабельных групп для проведения ряда тактических учений. Среди них корветы "Бойкий", "Стойкий", "Стерегущий", сторожевик "Ярослав Мудрый", построенные еще во времена СССР малые ракетные корабли "Пассат" и "Гейзер", а также новейшие "Серпухов" и "Мытищи".

Также нужно отметить большие десантные корабли "Александр Шабалин" и "Калининград" проекта 775. Программа стандартная: противолодочное обеспечение, нанесение условных ракетных ударов, артиллерийские и торпедные стрельбы. 

В ходе учения экипажи отработают поиск и уничтожение условной подводной лодки отражение массированного налета авиации.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Взрывы и дым: в Красноярском крае произошло ЧП на складе с боеприпасами

Людей экстренно эвакуируют из домов

Кризис в России начался раньше срока

Падение экономики уже зафиксировано

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей