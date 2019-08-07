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"Петр Великий" возглавил пятерку убийственных кораблей

Фото: commons.wikimedia.org/RIA Novosti archive (CC BY-SA 3.0)
Крейсеры проекта "Орлан" до сих пор внушают уважение на Западе

Советский атомный крейсер "Петр Великий" попал в список самых смертоносных кораблей в мире. Журнал The National Interest вполне заслуженно включил его в свою пятерку. "Петр Великий" со своей длиной 250 метра составляет 80% от длины американского авианосца. При этом, в отличие от последнего, он вооружен до зубов.

Такие огромные крейсеры, которые еще называли линейными, строили в СССР и США после Второй мировой войны. С Балтийского завода сошли четыре корабля проекта 1144 "Орлан", и только вышеупомянутый крейсер остался в строю. Из-за невозможности в данный момент строить такие большие военные корабли, Россия намерена восстановить "Адмирала Нахимова". Планируется, что его вернут в состав флота в 2022 году.

При водоизмещении в 24,3 тыс. тонны крейсер разгоняется до 32 узлов благодаря комбинированной – атомной и паровой установке, которая вырабатывает 600 мегаватт энергии.

Фото: commons.wikimedia.org"Петр Великий" вооружен ракетами "Гранит" Р-700, каждая из которой несет полуторатонный обычный или ядерный заряд. Быстрые мощные "Орланы" должны были выследить американские авианосцы и уничтожить их ракетными залпами, и ракет Р-700 было более, чем достаточно.

В перспективе крейсеры могут вооружить еще более опасными гиперзвуковыми ракетами "Циркон", а также морской версией ЗРК С-500 для защиты от ракет и авиации НАТО.

Среди других кораблей, попавших в список, разумеется, массовый "Арли Берк" с "Томагавками", крейсер типа "Тикондерога" со 122 крылатыми ракетами, японский эсминец "Конго" (не путать с кораблем Первой мировой), а также британский эсминец типа 055.

Александр ИЛЬИН
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