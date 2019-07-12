На дне Баренцева моря работает настоящая шпионская сеть

Разведывательная служба скандинавской страны первой узнала об аварии российской атомной подводной лодки (АПЛ) К-141 "Курск" в августе 2000 года. Это стало возможным благодаря разветвленной сети подводных датчиков.



"Благодаря способности НРС вести наблюдение за российским подводным флотом, они первыми узнали, когда на корабле произошел взрыв, и продолжали следить за ситуацией на протяжении всей спасательной операции",

– сообщил журналистам сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США, находившийся в 2000-е гг. в Осло.

Его показания, датированные октябрем 2006 г., в мае были опубликованы в американской прессе. Сейчас на документ обратила внимание Норвежская телерадиовещательная организация (NRK).

Согласно полученным сведениям, Вооруженные силы Норвегии располагают обширной сетью подводных разведывательных датчиков, отслеживающих перемещения и действия иностранных субмарин. Благодаря им в Осло узнали о катастрофе с участием "Курска" за 3,5 часа до того, как сообщение об этом поступило на Северный флот России.

В частности, норвежские специалисты, получив данные о втором взрыве на АПЛ, уже понимали, что внутрь субмарины проникла вода, в результате чего подлодка через несколько секунд оказалась на дне Баренцева моря на глубине 108 метров.

Норвежские журналисты обвинили спецслужбы страны в том, что те, зная о масштабах катастрофы, первой сообщили об инциденте американцам, а не местным организациям, отвечающие за радиационную безопасность. По мнению NRK, норвежские разведчики проявляют чрезмерную лояльность к США в ущерб национальным интересам.

Атомный подводный ракетоносный крейсер К-141 "Курск" проекта 949А "Антей" затонул 12 августа 2000 г. в Баренцевом море. Все 118 членов экипажа погибли. Катастрофу вызвал взрыв стеллажной боевой торпеды "Кит". Спасательные работы, проведенные Северным флотом с 13 по 20 августа, оказались безуспешными. Вскрыть аварийно-спасательный люк субмарины норвежским водолазам удалось только 21 августа, когда остававшиеся в живых в кормовом отсеке 23 подводника погибли.