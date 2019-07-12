Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Норвежцы раскрыли тайну гибели "Курска"

Фото ИТАР-ТАСС ( 1999 год)
На дне Баренцева моря работает настоящая шпионская сеть

Разведывательная служба скандинавской страны первой узнала об аварии российской атомной подводной лодки (АПЛ) К-141 "Курск" в августе 2000 года. Это стало возможным благодаря разветвленной сети подводных датчиков.

"Благодаря способности НРС вести наблюдение за российским подводным флотом, они первыми узнали, когда на корабле произошел взрыв, и продолжали следить за ситуацией на протяжении всей спасательной операции",

сообщил журналистам сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США, находившийся в 2000-е гг. в Осло.

Его показания, датированные октябрем 2006 г., в мае были опубликованы в американской прессе. Сейчас на документ обратила внимание Норвежская телерадиовещательная организация (NRK).

Согласно полученным сведениям, Вооруженные силы Норвегии располагают обширной сетью подводных разведывательных датчиков, отслеживающих перемещения и действия иностранных субмарин. Благодаря им в Осло узнали о катастрофе с участием "Курска" за 3,5 часа до того, как сообщение об этом поступило на Северный флот России.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

В частности, норвежские специалисты, получив данные о втором взрыве на АПЛ, уже понимали, что внутрь субмарины проникла вода, в результате чего подлодка через несколько секунд оказалась на дне Баренцева моря на глубине 108 метров.

Норвежские журналисты обвинили спецслужбы страны в том, что те, зная о масштабах катастрофы, первой сообщили об инциденте американцам, а не местным организациям, отвечающие за радиационную безопасность. По мнению NRK, норвежские разведчики проявляют чрезмерную лояльность к США в ущерб национальным интересам.

Атомный подводный ракетоносный крейсер К-141 "Курск" проекта 949А "Антей" затонул 12 августа 2000 г. в Баренцевом море. Все 118 членов экипажа погибли. Катастрофу вызвал взрыв стеллажной боевой торпеды "Кит". Спасательные работы, проведенные Северным флотом с 13 по 20 августа, оказались безуспешными. Вскрыть аварийно-спасательный люк субмарины норвежским водолазам удалось только 21 августа, когда остававшиеся в живых в кормовом отсеке 23 подводника погибли.

Андрей ФИЛАТОВ
новости партнеров
Загрузка...

Стоит на растяжке: разговор с Путиным дорого обошелся Зеленскому

Украинские патриоты набросились на своего президента

"Страховка": отказ от "Северного потока – 2" больно ударит по европейцам

Цены на голубое топливо подскочат до небес

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей