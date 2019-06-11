Россия закупает сотню "смертоносных вертушек"

Но их все равно не хватит, чтобы полностью заменить устаревшие машины

Вслед за резким увеличением заказа на истребители пятого поколения Су-57 в Минобороны РФ принимают решение купить сразу 98 модернизированных вертолетов Ми-28НМ "Ночной охотник". По мнению экспертов, новая версия лучшая и наиболее конкурентоспособная.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что военные не будут закупать эти машины из-за их высокой цены, причем якобы это никак не скажется боеспособности армейской авиации".

Но во вторник РИА "Новости" со ссылкой на свой источник сообщило, что Минобороны купит сразу 98 этих вертолетов до 2027 г. в рамках госпрограммы вооружений. Этому предшествовало заявление заместителя главы Минобороны Алексея Криворучко о том, что цену с холдингом "Вертолеты России" удалось согласовать.

На данный момент парк "двадцать восьмых" состоит из Ми-28Н. По сравнению с ними, у Ми-28НМ новый двигатель ВК-2500П с модернизированной системой автоматизированного управления; локатор, обеспечивающий круговой обзор, современный комплекс протводействия ПВО и многое другое. Отдельно стоит упомянуть дублированную систему управления, благодаря которой штурман-оператор тоже может управлять вертолетом.

На самом деле, 98 вертолетов Ми-28НМ до 2027 г. – это не такой большой заказ. Тот же Пентагон в 2008 г. попросил сразу 167 конвертопланов V-22 Osprey на сумму более $10 миллиардов. А к 2028-му ВВС США планируют получить 500 скоростных вертолетов-разведчиков.



98 вертолетов Ми-28НМ – это скорее, необходимый минимум, чтобы заменить уже устаревающие Ми-28Н, которых на данный момент насчитывается 105.