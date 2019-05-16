Су-57 теперь хватит России для обороны

Но по количеству истребителей Москва все равно проигрывает НАТО

Заявление Владимира Путина о почти пятикратном увеличении заказа на истребитель Су-57 если и не вызвало эффект разорвавшейся бомбы, то точно озадачило российских и зарубежных военных экспертов. До этого была информация, что самолет закупается очень небольшими партиями, за что истребителю изрядно доставалось от иностранных изданий, которые попросту не воспринимали его всерьез. "Истребитель для авиашоу", "Летающий прототип без оружия" – это лишь пара нелестных высказываний, которыми Су-57 награждали западные журналисты и военные аналитики.

Однако цифра 76 в корне меняет дело. Это, конечно, не сотни F-35, которые получат ВВС США, но все же серьезное количество. К тому же Су-57 можно использовать в смешанных эскадрильях вместе с Су-35С или Су-30СМ, поэтому боевая мощь ВКС РФ существенно возрастет.

Возникает только вопрос, откуда будут браться деньги на такое количество истребителей без увеличения стоимости Государственного контракта на закупку. По расчетам, с уменьшением цены за один истребитель, благодаря увеличению заказа, к 2028 вполне реально построить порядка 20 Су-57 сверх плана, но никак не 60.

Тем не менее, по словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, это станет возможным за счет внутреннего перераспределения средств. При этом, как уже говорилось выше, в целом бюджет закупок не будет увеличен.



Все же военные эксперты опасаются, что Су-57 сделают бюджетными, установят на них более дешевую авионику, что может губительным образом сказаться на самолете. Но делать поспешные выводы не стоит: новости хорошие. Сильно отстающая от США по истребителям Россия потихоньку начинает приходить в себя, и, если эти 76 самолетов действительно вступят в строй, американцам придется с этим считаться.

Впрочем, даже с таким количеством Су-57 Россия будет проигрывать НАТО в количественном отношении. У США намного больше истребителей, которые она теоретически может перебросить в Европу. Уже сейчас Пентагон нарабатывает связки F-22 плюс F-35 и F-35 плюс F-15. В учебных боях самолеты эскадрилий "агрессоров" красят под камуфляж Су-57.

Если говорить о полномасштабной войне и наступлении, которое допускал СССР с территории стран Варшавского договора, то истребителей явно не хватит. К слову, последние не самое главное – хуже, что мало воздушных заправщиков и самолетов ДРЛО.



Но у России сейчас оборонительная доктрина, и, чтобы защитить свои территории, самолетов у ВКС РФ и ПВО вполне хватит, чтобы нанести огромный ущерб авиационной группировке НАТО. К тому же, если дело дойдет до настолько серьезного сценария, возможно применение ядерного оружия, после чего количество истребителей пятого поколения вряд ли будет иметь решающее значение.

Что касается резкого взвинчивания темпа производства Су-57, то, например, российская газета "Взгляд" не считает его слишком высоким.

Сумма от 160 до 170 млрд руб., необходимая для производства 76 машин, по мнению издания, оказывается "размазанной" по практически десятилетнему периоду, что делает ежегодные инвестиции в программу "достаточно скромными". Должно быть примерно восемь машин, и если этот темп удастся сохранить, то план удастся выполнить.

На Западе реакция на увеличение заказа Су-57 достаточно сдержанная. Американское издание The Diplomat скептически относится к истребителю и даже предлагает не сравнивать его с F-22 или F-35 с точки зрения скрытности. По его мнению, самолет сильно проигрывает им по стелс-характеристикам, у него не такие современные датчики, а главное, самолет пока не может нести некоторые ракеты во внутреннем отсеке, например "БраМос-А" или Х-35У. А на внешних подвесках они хорошо видны на радарах.

The Diplomat предполагает, что русские и не собираются использовать Су-57 как стелс-истребитель пятого поколения для прорыва обороны ПРО и дерзких рейдов в тыл противника. А применяться самолет будет для защиты российского воздушного пространства. Кроме того, Москва серьезно рассчитывает на экспорт истребителя в Индию, Китай и другие страны, которые традиционно интересуются российским вооружением.

Многое еще будет зависеть от того, как "приживется" двигатель второго этапа "Изделие 30", который пока только проходит испытания. Его характеристики уже представляются как фантастические, но, поскольку проект засекречен, остается лишь ждать, когда Минобороны приоткроет завесу тайны.

Пока даже о Су-57 с двигателем первого этапа известно немного. Нет фото кабины, нет видео, на котором истребитель запускает ракеты, нет сравнения пилотирования Су-57 и Су-35С, мало известно о работе РЛС с активной фазированной решеткой Н036 "Белка". Есть какие-то характеристики, но, насколько соответствуют действительности, можно только догадываться.