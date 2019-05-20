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Раскрыты преимущества Су-57

Фото: www.globallookpress.com
Самолет отлично вооружен

Герой России, заслуженный летчик-испытатель Сергей Богдан рассказал о достоинствах Су-57 и его преимуществах перед другими истребителями. Отрывок из программы "Специальный репортаж" приводит телеканал "Звезда". В нем Богдан говорит, что Су-57 – это лучшая машина, которую ему приходилось испытывать, и по многим характеристикам она "превосходит существующие машины 4-го поколения, и даже поколения 4++".

"Это низкая заметность. Также самолет обладает огромнейшей номенклатурой современного вооружения", – сказал летчик.

Интервью в видеоролике, который является "тизером" к передаче, сильно порезано, и самого главного, сравнения Су-57 с Су-35С в деталях, в нем нет. По сути летчик коротко рассказал открытую информацию, которую неоднократно публиковало Минобороны. Остается надеяться, что в передаче будет полная версия.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что заказ на Су-57 будет увеличен с 16 до 76 машин. Теперь эксперты и зарубежные СМИ ломают головы, где Россия возьмет столько денег без увеличения стоимости Государственного контракта на закупку. Большинство западных изданий придерживаются версии, что Россия рассчитывает на экспорт истребителей, поэтому планируется такой серьезный заказ.

Александр ИЛЬИН
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