На Западе раскрыли секрет массового выпуска Су-57

Самолет "сырой", у Москвы нет денег на массовый выпуск, но это не проблема

Западная пресса не восприняла серьезно планы России увеличить заказ Су-57 с 16 до 76 штук. По мнению журнала The National Interest (NI), самолет еще слишком "сырой", у него не готов ряд систем, а у "Сухого" не достаточно мощностей, чтобы наладить массовый выпуск этих истребителей.

Как считает NI, озвучивая такие цифры, Россия в первую очередь рассчитывает на экспорт Су-57 в Турцию и Индию. Обе страны могут стать главными инвесторами, которые "оживят" программу самолета. Об этом заговорили после того, как Турция проявила свое непоколебимое желание купить российские С-400 наперекор США. Теперь Анкара рискует остаться без F-35, но, похоже, ее это не пугает. Турецкие власти заявляют, что купят другой истребитель пятого поколения, а затем разработают свой собственный.

Можно предположить, что Турция купит Су-57, а затем будет разрабатывать свой также на базе самолета "Сухого". Су-57, С-400, – казалось бы, все логично. Однако Турция по-прежнему член НАТО, и приобретение Су-57 окончательно выведет из себя руководство Пентагона. Но какие здесь варианты? Турция настолько важный для США партнер, что Вашингтон будет пытаться до последнего сохранить ее в альянсе, оперируя лишь санкциями.

NI не верит, что самолет настолько готов, что его можно поставлять на экспорт. Издание напоминает, что после "театральной" переброски самолетов в Сирию Россия объявила о "мизерном" заказе в 16 самолетов, фактически сконцентрировав все внимание на "Фланкерах" и их производных – Су-35С и Су-30СМ.



В США уверены, что у России просто нет денег на такое количество Су-57, так как в экономике произошел спад после 2015 года. Поэтому поначалу Россия фактически отказалась от массового выпуска Су-57. Летом прошлого года заместитель министра обороны Юрий Борисов так и заявил в эфире телеканала "Россия-24", что нет смысла ускорять работу по производству истребителей пятого поколения.

Но 76 истребителей Су-57 – это очень крутой поворот, даже если учесть, что машина подешевеет на 20%. США при военном бюджете в $700 млрд покупает по 60-70 самолетов F-35 в год. На это уходит целый процент от бюджета. Если Россия будет тратить один процент от своего военного бюджета на Су-57, Минобороны получит к 2027 г. 54 истребителя. И это в лучшем случае. Как достичь заявленных цифр, а каким должно быть перераспределение, настоящая загадка.



NI считает, что Кремль делает расчет на экспорт и как бы намекает своим покупателям, что и от них зависит многое.