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Су-57 станет "ликвидатором" эсминцев

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Истребитель получит перспективную противокорабельную ракету

Российский истребитель пятого поколения Су-57, первый серийный образец которого ВКС получат уже в этом году, получит целый ряд новых боеприпасов. В частности – перспективной противокорабельной ракетой, которое разрабатывает Уральское проектно-конструкторское бюро "Деталь" в Каменск-Уральском.

Об этом заявил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко в ходе визита на предприятие, которое входит в АО "Корпорация Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ).

"Сегодня предприятие в интересах Минобороны занимается разработкой активной головки самонаведения для этой ракеты, которая в том числе планируется для использования на Су-57", – цитирует ТАСС Криворучко.

По словам замминистра, на "Детали" прошло совещание. На нем обсуждали заключение договора с КТРВ на приобретение всей номенклатуры авиационных средств поражения для Су-57. 

Ранее сообщалось о разработке гиперзвуковой ракеты специально для Су-57, которая станет уменьшенной версией существующего "Кинжала". Предполагается, что самолет сможет спрятать ее во внутреннем отсеке и нанести неожиданный удар.

Кроме того, истребитель получит дальнюю Р-37М. Правда, четырехметровую ракету класса "воздух – воздух" Су-57 будет нести на внешней подвеске.

Что касается противокорабельных ракет, то сегодняшние самолеты ВКС используют Х-35 с активной радиолокационной головкой самонаведения.

Александр ИЛЬИН
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