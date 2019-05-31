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Су-57 обошел Су-35

Фото: www.globallookpress.com
Новый истребитель превзошел "Фланкеры"

Стали известны подробности о новом российском истребителе Су-57, который до сих пор засекречен. Завесу тайны приоткрыл летчик-испытатель КнААЗ имени Ю.А. Гагарина Сергей Китаев.

По его словам, машина получила обновленную сисиему управления, а сам истребитель стал более маневренным и при этом управляется не сложнее, чем истребитель поколения 4++.

"Для тренированного летного состава машина не сложнее в управлении, чем Су-35, – сказал летчик в интервью телеканалу "Звезда".

По его словам, машина вобрала в себя лучшее из предыдущих опытов, и в войсках ее воспримут на ура. Интересно, что до этого летчики-испытатели не сравнивали Су-57 и Су-35, но теперь Китаев пилот фактически утверждает, что он превосходит предыдущие модели, и, прежде всего, по такому важному показателю как маневренность.

Фото: mil.ru

Сам "пятьдесят седьмой" чуть короче "тридцать пятого", но в размахе крыльев примерно такой же. У машины пятого поколения другая схема крыла, в конструкции применяется больше композитных материалов, чем в продвинутом "Фланкере"

Оба самолета тяжелее американского F-35, но не уступают последнему в маневренности, если, конечно, американцы не покажут что-то из ряда вон выходящее. Пока F-35 в гипотетическом противостоянии с Су-57 может рассчитывать только на радар, который считается лучшим в мире.

Александр ИЛЬИН
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