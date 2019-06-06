Россия построит 76 истребителей Су-57

На заводе все готово к массовому производству, было бы финансирование

Президент сказал надо – заводы рапортовали "сделаем". Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) готова произвести 76 истребителей Су-57 вместо ранее запланированных 16.

Об этом в четверг заявил журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума глава ОАК Юрий Слюсарь.

"У нас подготовлен процесс. Завод в Комсомольске-на-Амуре является одним из самых перевооруженных, там работает большое количество квалифицированных профессионалов. Мы такое количество с таким темпом, как поставил президент, безусловно, сделаем", – цитирует ТАСС Слюсаря.

15 мая о контракте на 76 истребителей Су-57 неожиданно заявил Владимир Путин. В то время он находился в Сочи на совещании по проблемам перевооружения Воздушно-космических сил (ВКС). До этого "Государственной программой вооружений до 2027 года" планировалась закупка лишь 16 этих машин.

76 истребителей Су-57 существенно поправят дела истребительной авиации ВКС по сравнению с ВВС США и их F-35 и F-22, однако ряд скептиков на Западе сомневается, что у Москвы хватит денег на столько дорогостоящие самолеты. Так, по мнению The National Interest, быстро произвести такое количество точно не получится, но на выручку может придти экспорт в такие страны как Турция, Индия, Китай.