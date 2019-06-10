Нибиру
- Россия под ударом: армия Нибиру высадилась во Владивостоке
- Подбирается к Земле: на Марсе нашли храм кровавой Нибиру
- Атака подводными бомбами: Нибиру готовит сюрприз для жителей Петербурга
280 новости
Российский Су-57 не будут поставлять на экспорт, чтобы тот не "отнимал" покупателей у Су-35С. Об этом в интервью "Интерфаксу" заявил вице-премьер Юрий Борисов. По его словам, пока в этом необходимости нет.
Американцы делают невнятные "кивки", но Россия ждет "конкретных дел"
В Европе все чаще звучат призывы о прекращении действий ограничительных мер