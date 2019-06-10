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Су-57 запретят к экспорту из-за Су-35

Фото: www.globallookpress.com
В Минобороны раскрыли планы по двум истребителям

Российский Су-57 не будут поставлять на экспорт, чтобы тот не "отнимал" покупателей у Су-35С. Об этом в интервью "Интерфаксу" заявил вице-премьер Юрий Борисов. По его словам, пока в этом необходимости нет.

"Время придет – будем продвигать. Пока Су-35 хорошо идет, не видим смысла в подрыве собственного рынка", – цитирует Борисова агентство.

Крупнейший покупатель Су-35С – Китай, который приобрел 24 истребителя. Велись разговоры о поставках в Индонезию и Египет, но пока так и остались разговорами. На данный момент покупку самолетов рассматривают Индия и Малайзия.

Что касается Су-57, то пока в в работе находится только первый серийный экземпляр. В перспективе создание машины с двигателем второго этапа. Очевидно, что пока машина не зарекомендует себя должным образом в строевой авиации, говорить об экспорте еще рано.

Слова вице-премьера противоречат версии ряда зарубежных СМИ, которые предполагают, что Россия сможет увеличить заказ до 76 машин только из расчета на экспорт. Получается, что делать Су-57 пока будут исключительно на бюджетные деньги. Затем, когда истребитель, наконец, примут на вооружение, машину будут выводить на международный рынок.
Александр ИЛЬИН
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