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Су-57 поставят в войска с секретными ракетами

Фото: www.globallookpress.com
Минобороны в упор не говорит, какие конкретно боеприпасы получит истребитель

Контракт на поставку боеприпасов для Су-57 будет подписан в ближайшее время. Об этом заявил во вторник в кулуарах международного форума "Армия-2019" глава корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов.

"Подписывать контракт на один самолет без современных средств поражения было бы неправильно, мы бы вернулись на 10-15 лет назад. Это все делается в комплексе", – цитирует ТАСС топ-менеджера.

По его словам, наладить выпуск боеприпасов позволяет опыт боевого применения новейших российских истребителей в Сирии.

Точный набор вооружения Су-57 до сих пор неизвестен. Минобороны не публиковало ни один ролик, на котором истребитель запускает какую-либо управляемую ракету. Представители военного ведомства лишь заявляют, что самолет получит "уникальное и новейшее оружие".

Из-за этого у самолету с скепсисом относятся на Западе и даже называют его летающим прототипом, но никак не боевым истребителем, в отличие от Су-35С.

Пара Су-57, действительно, была замечена в Сирии, однако о том, что они применялись в боевых действиях, информации не было.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

В мае стало известно, что истребитель получит перспективную противокорабельную ракету, которое разрабатывает Уральское проектно-конструкторское бюро "Деталь" в Каменск-Уральском.

Также сообщалось, что на Су-57 вооружат дальней Р-37М класса "воздух-воздух", которую он будет нести на внешней подвеске.

Однако нет никаких данных о том, насколько эти боеприпасы готовы. Можно предположить, что первые Су-57 поступят с проверенными Р-77, возможно, даже Р-37, и конечно, противокорабельными Х-31. Также обсуждается вооружением Су-57 уменьшенной версией "Кинжала".

Александр ИЛЬИН
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