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Су-57 сделают палубными

Фото: www.globallookpress.com
Истребитель "похудеет", а в его конструкцию внесут изменения, но последнее слово по-прежнему за Минобороны

На новом российском авианосце, проект которого до сих пор не утвержден, похоже, все же будут базироваться истребители Су-57, которые адаптируют к взлету и посадке на палубу.

Как сообщил в интервью РИА "Новости" руководитель Крыловского государственного научного центра Павел Филиппов, Су-57 могут сделать корабельными, и в частности, для среднего неатомного многоцелевого авианосца водоизмещением 40 тыс. тонн. Его проект планируется представить на девятом Международном военно-морском салоне в Петербурге. Кроме Су-57 на нем смогут базироваться и тяжелые беспилотники "Охотник".

"Теоретически можно какое-то количество этих самолетов взять на борту при условии их "оморячивания", то есть облегчения веса, изменения некоторых элементов конструкции. При работах по адаптации истребителя это возможно", – цитирует агентство Филиппова.

При этом, он подчеркнул, что пока Су-57 не рассматривается в качестве палубного истребителя в Минобороны.

По сути, другой альтернативы у ВМФ не существует – Су-33 и МиГ-29К устарели. Су-57 достаточно тяжелый самолет с двумя двигателями, чтобы сделать его палубную версию, придется серьезно потрудиться.

В идеале для нового российского авианосца подошел бы легкий однодвигательный истребитель укороченного взлета и вертикальной посадки, но такого нет даже в проекте, хотя когда-то СССР был первым разработчиком такой машины – достаточно вспомнить Як-38 и Як-141.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

О том, что в России разрабатывается проект нового самолета с вертикальными взлетом и посадкой рассказал в прошлом году на "Армии" вице-премьер Юрий Борисов. По его словам, проект включили в государственную программу вооружений по поручению президента.

Скорее всего, Минобороны будет ждать новый самолет. Россия на данный момент не испытывает острой нужды в авианосцах, традиционно делая ставку на подводный флот. Есть множество других кораблей, которые нужно строить – фрегаты, эсминцы и большие десантные корабли. Поэтому авианосец и палубный истребитель будут разрабатывать не спеша, тем более, что это очень недешево.

Как напоминает телеканал "360", только на средний авианосец водоизмещением 40 тыс. тонн необходимо 200 млрд рублей.

Александр ИЛЬИН
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