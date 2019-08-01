На Западе объяснили "дешевизну" Су-57

Все дело в двигателе

Многократное увеличение заказа на российский истребитель пятого поколения Су-57 вызвал на Западе эффект разорвавшейся бомбы. До этого ведущие американские военные эксперты в один голос утверждали, что России не хватит денег, чтобы наладить массовый выпуск этих самолетов, и "летающий прототип" Су-57 так и останется штучным товаров для авиашоу и выставок.

Теперь военные до конца года ждут первый серийный истребитель, а всего их планируется построить 76. Это, конечно, меньше, чем у американцев F-22 сейчас, и намного меньше, чем будет F-35, однако все же это приличная цифра.

Журнал Popular Mechanics задался вопросом, как удалось сэкономить и увеличить заказ с 16 до 76 самолетов. По мнению издания, стоимость истhебителя удалось уменьшить как минимум на 20%, и скорее всего, благодаря двигателям первого этапа АЛ-41Ф-1. Изначально планировалось оснащать самолеты двигателем второго этапа "Изделие 30", поэтому закладывалась одна сумма. Но затем в Минобороны решили сначала вооружить строевые части ВКС Су-57 с двигателями певрого этапа, а "Изделие 30" спокойно испытывать и отложить на потом. Кроме того, могли сэкономить и на каких-то элементах конструкции, парвда PM не уточнило, каких.

Ранее западные издания, в частности The National Interest, высказывали другое мнение, полагая, что Россия сделала ставку на экспорт истребителя и участие в программе других стран. И цифра 76 получается из расчета на средства инвесторов, таких как Индия и Турция.