В Жуковском впервые дадут потрогать Су-57

Истребитель неожиданно включили в статистическую экспозицию

В преддверии международного авиасалона МАКС, стало известно, что Су-57 покажут на статистической экспозиции. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Объединенной авиастроительной корпорации. Ранее сообщалось, что истребитель, а заодно и Ил-112В покажут только зарубежным делегациям, но похоже, что теперь организаторы решили пойти посетителям навстречу. И теперь самолет, который раньше тайком выкатывали из ангара и показывали только в небе, можно будет не спеша рассмотреть на летном поле.

Кроме того, как уточнили в пресс-службе, Су-57 примет участие и в летной программе, как это было на прошлых авиасалонах.

Истребитель Су-57 в этом году уходит в серию. На форуме "Армия-2019" был подписан контракт между Минобороны РФ и ОАК на выпуск 76 истребителей Су-57. Это в несколько раз больше, чем планировалось ранее.