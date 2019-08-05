Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Жуковском впервые дадут потрогать Су-57

Фото: Mil.Ru
Истребитель неожиданно включили в статистическую экспозицию

В преддверии международного авиасалона МАКС, стало известно, что Су-57 покажут на статистической экспозиции. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Объединенной авиастроительной корпорации. Ранее сообщалось, что истребитель, а заодно и Ил-112В покажут только зарубежным делегациям, но похоже, что теперь организаторы решили пойти посетителям навстречу. И теперь самолет, который раньше тайком выкатывали из ангара и показывали только в небе, можно будет не спеша рассмотреть на летном поле.

Кроме того, как уточнили в пресс-службе, Су-57 примет участие и в летной программе, как это было на прошлых авиасалонах.

Истребитель Су-57 в этом году уходит в серию. На форуме "Армия-2019" был подписан контракт между Минобороны РФ и ОАК на выпуск 76 истребителей Су-57. Это в несколько раз больше, чем планировалось ранее.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Украинцы созывают "армию" против РФ

Незалежная бросила клич Грузии, Румынии и Болгарии

Кризис в России начался раньше срока

Падение экономики уже зафиксировано

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей