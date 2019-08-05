В Жуковском впервые дадут потрогать Су-57

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В преддверии международного авиасалона МАКС, стало известно, что Су-57 покажут на статистической экспозиции. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Объединенной авиастроительной корпорации. Ранее сообщалось, что истребитель, а заодно и Ил-112В покажут только зарубежным делегациям, но похоже, что теперь организаторы решили пойти посетителям навстречу. И теперь самолет, который раньше тайком выкатывали из ангара и показывали только в небе, можно будет не спеша рассмотреть на летном поле.
Кроме того, как уточнили в пресс-службе, Су-57 примет участие и в летной программе, как это было на прошлых авиасалонах.
Истребитель Су-57 в этом году уходит в серию. На форуме "Армия-2019" был подписан контракт между Минобороны РФ и ОАК на выпуск 76 истребителей Су-57. Это в несколько раз больше, чем планировалось ранее.
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