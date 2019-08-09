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Су-57 прикроют атаку Су-35С

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Истребитель включили в программу "Авиадартс-2019"

Су-57, который прежде никогда не демонстрировал широкой публике свои боевые возможности, наконец-то это сделает в рамках конкурса "Авиадартс-2019".

По данным ЦАМТО, впервые в розыгрыше учебно-боевых эпизодов задействуют Су-57, которые обеспечат истребительное прикрытие действий ударной авиации.

Сообщается, что в рамках конкурса будет разыгран 2-часовой тактический эпизод Авиамикс, демонстрирующий для зрителей элементы конкурсной программы, а также летные, технические и боевые возможности современной и перспективной авиатехники. В частности, ожидаются дуэли Су-35С, бомбардировки Ту-22М3 и Су-34 и ракетные удары модернизированными штурмовиками Су-25СМ3.

Авиамикс пройдет на полигоне Дубровичи под Рязанью 10 августа. Всего в тактическом эпизоде примут участие более 50 экипажей оперативно-тактической, армейской, дальней и военно-транспортной авиации, включая пилотажные группы "Русские Витязи", "Стрижи", "Соколы России", "Беркуты".

Фото: www.globallookpress.comОстается надеяться, что Су-57 не только полетают, но и совершат несколько пусков ракет, хотя формулировка "прикрытие" это вовсе не гарантирует. До сих пор Минобороны не показывало испытания боевых систем самолета, даже на видео, поэтому на Западе истребитель даже прозвали "летающим прототипом".

Александр ИЛЬИН
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