США признали возможность вооружения Су-57 гиперзвуковыми ракетами

Однако на авиашоу истребитель снова прилетел без всего

На конкурсе "Авиадартс-2019", который проходил накануне на полигоне Дубровичи в Рязанской области, в центре внимания были Су-57 и МиГ-31. Как до этого сообщили в Минобороны, истребители пятого поколения впервые задействуют в тактическом эпизоде – они прикроют действия ударной авиации.

Что касается МиГ-31БМ, то публика и военные журналисты ждали запуска "Кинжала", которого так и не произошло. Пара перехватчиков прикрыла эскадрилью Су-34, которая достаточно эффектно отбомбилась по 60 целям.

Су-57 сделал несколько кругов с заходом не цель, но не выпустил ни одной ракеты. Таким образом, широкой публике в очередной раз не показали истребитель в бою, а лишь продемонстрировали его маневренность.

Справедливости ради стоит отметить, что применение "Кинжала" требует серьезного удаления мишени от скопления людей, так как взрыв от этой ракеты можно сравнить с детонацией "Кинжала". Однако пуск и попадание можно было запечатлеть на видеокамеры, а затем смонтировать, что, к слову, и было сделано с бомбардировкой Су-34.

Почему на "Авиадартс" не показали запускающего ракету "воздух-земля" Су-57, вопрос к Минобороны. Возможно, испытания еще не окончены, хотя первая серийная машина должна быть готова до конца этого года.

Журнал The National Interest допускает, что Су-57 может быть вооружен мини-версией ракеты "Кинжал", однако судя по тому, что истребитель о сих пор летает без оружия, это моет произойти не так скоро. По мнению издания, "Кинжал", как и "Сармат" с "Авангардом", отражают современную российскую доктрину сдерживания. Вместо того, чтобы пускаться в дорогостоящую гонку с НАТО, Москва разрабатывает "горстку" гиперзвукового оружия, которая должна гарантировать эффективность первого удара в середине 2020-х годов.