Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

США признали возможность вооружения Су-57 гиперзвуковыми ракетами

США признали возможность вооружения Су-57 гиперзвуковыми ракетами
Фото: www.globallookpress.com
Однако на авиашоу истребитель снова прилетел без всего

На конкурсе "Авиадартс-2019", который проходил накануне на полигоне Дубровичи в Рязанской области, в центре внимания были Су-57 и МиГ-31. Как до этого сообщили в Минобороны, истребители пятого поколения впервые задействуют в тактическом эпизоде – они прикроют действия ударной авиации.

Что касается МиГ-31БМ, то публика и военные журналисты ждали запуска "Кинжала", которого так и не произошло. Пара перехватчиков прикрыла эскадрилью Су-34, которая достаточно эффектно отбомбилась по 60 целям.

Су-57 сделал несколько кругов с заходом не цель, но не выпустил ни одной ракеты. Таким образом, широкой публике в очередной раз не показали истребитель в бою, а лишь продемонстрировали его маневренность.


Справедливости ради стоит отметить, что применение "Кинжала" требует серьезного удаления мишени от скопления людей, так как взрыв от этой ракеты можно сравнить с детонацией "Кинжала". Однако пуск и попадание можно было запечатлеть на видеокамеры, а затем смонтировать, что, к слову, и было сделано с бомбардировкой Су-34.

Почему на "Авиадартс" не показали запускающего ракету "воздух-земля" Су-57, вопрос к Минобороны. Возможно, испытания еще не окончены, хотя первая серийная машина должна быть готова до конца этого года.

Журнал The National Interest допускает, что Су-57 может быть вооружен мини-версией ракеты "Кинжал", однако судя по тому, что истребитель о сих пор летает без оружия, это моет произойти не так скоро. По мнению издания, "Кинжал", как и "Сармат" с "Авангардом", отражают современную российскую доктрину сдерживания. Вместо того, чтобы пускаться в дорогостоящую гонку с НАТО, Москва разрабатывает "горстку" гиперзвукового оружия, которая должна гарантировать эффективность первого удара в середине 2020-х годов. 

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Сумасшедшая сумма: в ЕС пожаловались на обнищание из-за России

Санкции против Москвы дорого обошлись Европе

Польша потребовала расширить "нормандский формат"

К переговорам планируется подключить Вашингтон и Лондон

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей