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Су-57 вчистую выиграет у J-20 в бою

Су-57 вчистую выиграет у J-20 в бою
Фото: www.globallookpress.com
Но с земли скорее засекут "сушку": в США разобрали сильные и слабые стороны истребителей

Су-57 вчистую выиграет у J-20 в воздушном бою, однако китайский истребитель превосходит российский в малозаметности и лучше справится с такой задачей, как прорыв ПВО и нанесение неожиданного наземного удара.

Как считает The National Interest, эти два самолета создавались для разных целей. Су-57, как и Су-35С, предназначен для превосходства в воздухе. А J-20 – это такой китайский вариант F-35. Похожая электро-оптическая система наведения (EOTS) в носовой части, электро-оптическая система камер с углом обзора 360 градусов (Electro-Optical Distributed Aperture System), а также пассивные антенны как средства РЭБ. У F-35 это система AN/ASQ-239.

Также NI отмечает на J-20 усовершенствованные каналы передачи данных, авионику, близкую к той, которая стоит на F-35. Но все равно эта машина не дотягивает до уровня "тридцать пятого".

Американский журнал отдает предпочтение Су-57. По мнению издания, даже с двигателями первого этапа АЛ-41Ф1 с управляемым вектором тяги, истребитель обладает прекрасной маневренностью на малом числе оборотов и на больших углах атаки. Даже сейчас российский самолет может поддерживать сверхзвуковую крейсерскую скорость некоторое время, а когда на Су-57 установят "Изделие-30", по этому параметру истребитель сравняется с F-22.

NI, ссылаясь на пилота летавшего на F-22, подтверждает, что Су-57 способен конкурировать с "Рэптором".

Но слабое место Су-57 – его ЭПР. Не спрятанные сопла двигателей, электро-оптический сенсор перед фонарем – это и многое другое выдаст истребитель на радаре. Те же китайцы "погрузили" электро-оптическую систему наведения в корпус. Впускные отверстия на истребителе также спрятаны, что несколько ухудшает аэродинамические качества J-20, но уменьшает его ЭПР.

Фото: commons.wikimedia.org/Alert5 (CC BY-SA 4.0)Су-57 как будто и не проектировался как малозаметный истребитель. Скорее, его Н036 "Белка" и бортовой комплекс обороны Л402 "Гималаи" предназначены для раннего обнаружения истребителей противника и навязывания открытого боя. F-35 и J-20 будут действовать не так, благодаря своей малозаметности, они постараются подкрасться незаметно уничтожить противника ракетой. Но скорее всего, эти самолеты будут действовать вместе с истребителями четвертого поколения или использоваться для нанесения наземных ударов и прорыва ПВО. Конкуренцию Су-57 составит только F-22. В ближайшие дни на российский истребитель можно будет полюбоваться на "МАКС-2029". Су-57 должен стать одной из изюминок авиасалона.

Александр ИЛЬИН
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