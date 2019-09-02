Су-57 "взорвет" рынок истребителей

Россия осторожно продвигает самолеты на экспорт

Презентация Су-57 Реджепу Эрдогану – это задел на будущее. Сейчас Анкара не купит эти машины, однако весьма вероятно, сделает это в будущем. И тогда сделка с Турцией станет трамплином для продажи истребителя уже Индии и Китаю.

По мнению The National Interest, несмотря на то, что Турция входит в НАТО, она вполне на это способна, что показал пример с С-400. Тем более, что Россия подготовила настоящее комплексное предложение – Су-57 и Су-35С для превосходства в воздухе и модернизированный Су-34 для применения в фронтовой полосе. Также турецким гостям на авиасалоне "МАКС" продемонстрировали новые авиационные системы вооружения и комплексы радиоэлектронной борьбы.

Надо ли говорить, что в случае подписания контракта с Турцией Россия сможет произвести для ВКС еще больше Су-57. Продажа первой партии за рубеж придаст уверенности и другим зарубежным покупателям.

Для Турции, которая уже приобрела С-400, российские истребители особенно актуальны. Но существует одна преграда – США, которые являются доминирующей страной в НАТО. Несмотря на то, что Эрдоган своей покупкой С-400 дал понять, что никто не может указывать Турции, что ей покупать, а что нет, игнорировать Вашингтон турецкий лидер никак не может. Поэтому между заинтересованностью и покупкой Су-57 может пройти несколько лет.