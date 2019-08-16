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Неожиданный поворот: Турция купит Су-34 вместо F-35

Неожиданный поворот: Турция купит Су-34 вместо F-35
Фото: www.globallookpress.com
Истребитель-бомбардировщик нужнее Турции, чем передовой Су-35С

Турция вместе американских F-35 купит российские Су-34. С таким заголовком вышел материал в журнале The National Interest. Издание в очередной раз напомнило о заявлении главы "Ростеха" Сергея Чемезова спустя всего два дня после исключения Турции из программы F-35. Он сказал, что в концерне готовы проработать предложение Турции по Су-35С.

Возможно, западные журналисты ошиблись и просто перепутали Су-35 и Су-34 в заголовке. Однако на самом деле, Су-34 получился настолько удачным самолетом, что Турция только выиграет от приобретения это машины.

Главная особенность "тридцать четвертого" заключается в том, что этот фронтовой бомбардировщик за счет двух мощных двигателей АЛ-31Ф-М1 с тягой 13300 кгс каждый, а также планера "Фланкера", вполне может выполнять работу истребителя. "Утенок" развивает скорость до 1900 км/час, то есть столько же, сколько F-35. А по маневренности российский самолет не уступает американцу. Кроме того, пилоты уверяют, что освоить управление Су-34 может практически любой летчик, в отличие от более сложного Су-35С или МиГ-31. Машина очень отзывчивая и удобная, а это означает, что турецкие пилоты ее быстрее освоят.

Фото: www.globallookpress.comЕще один важный момент. Су-34 может наносить сокрушительные ракетно-бомбовые удары, а в современных войнах, как правило, это необходимо в первую очередь. Полноценных воздушных боев между истребителями не было давно, не считая столкновения истребителей Индии и Пакистана. Но с кем воевать в воздухе Турции? Страна входит в НАТО, а с Россией сейчас налажено сотрудничество, хотя в Сирии и не все гладко. Вот и получается, что Су-34 были бы очень ценным приобретением Анкары, тем более, что в ближайшее время они пройдут модернизацию.

Что касается истребителей пятого поколения, то Турция разрабатывает свой. Другой вопрос, когда он будет готов. Есть мнение, что в случае положительного опыта эксплуатации Су-57, Анкара заинтересуется и этими машинами.

Андрей ШЕРЫХАНОВ
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