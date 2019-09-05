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Раскрыты подробности о кресле катапультирования Су-57

Раскрыты подробности о кресле катапультирования Су-57
Фото: www.globallookpress.com
Летчик сможет покинуть самолет даже в "аховой ситуации"

Кресло катапультирования Су-57 спасет летчика при штопоре, перевернутом полете и даже на земле за мгновение до удара.

Гендиректор и главный конструктор ОАО "НПП Звезда" Сергей Поздняков в интервью одноименному телеканалу раскрыл новые подробности о кресле пятого поколения.

Ранее сообщалось, что оно само в автоматическом режиме анализирует скорость самолета, его высоту полета, углы тангажа, крена, угловые скорости и другие параметры, поэтому "выстреливается" в зависимости от этих параметров.

По словам Позднякова, новое кресло легче, уменьшено количество пороха в заряде. Спасение летчика гарантировано даже в сложнейшей ситуации, когда истребитель на огромной скорости сваливается в штопор. Это же кресло в данный момент ставится на новые Су-35С.

В России выпускались удачные кресла катапультирования, например Звезда К-36ДМ, которое в 1989 году спасло жизнь летчику-испытателю Анатолию Квочуру буквально за пару секунд до падения.

А вот экипажу недавно разбившегося Су-25УБ кресла, к сожалению, не помогли. Причину аварии еще предстоит выявить комиссии.

Александр ИЛЬИН
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