Летчик катапультировался из МиГ-29 за секунду до падения

Благодаря чуду и мастерству пилота удалось избежать десятков жертв

Авиашоу пользуются огромной популярностью у зрителей, особенно, если в нем участвуют истребители – элита боевой авиации.

Но вообще эти самолеты предназначены для совершенно иных целей – это становится понятно, когда в воздухе раздается оглушительное гудение мощных двигателей. Им нужны другие скорости и расстояния. Но в целях продвижения новых истребителей на экспорт, их год за годом привозят на авиашоу.

Тридцать лет назад на авиасалоне Ле-Бурже летчик-испытатель Анатолий Квочур катапультировался из своего МиГ-29 за две секунды до падения истребителя. Летчик-ас демонстрировал фигуры высшего пилотажа на сверхмалой высоте и небольшой скорости, как вдруг правый двигатель отказал. Квочур включил форсаж, однако на скорости 180 км/час он уже не мог нормально управлять элеронами.

Самолет начал заваливаться на правый бок, а затем ушел в пике. Как позже рассказывал Квочур, его первой мыслью было спасти машину. Только когда летчик понял, что это невозможно, он катапультировался, но перед этим удостоверился, что самолет не падает на людей. На замедленных кадрах за мгновение до падения видно, как из левого двигателя вырывается пламя.

Позже расследование комиссии показало, что прямо перед аварией МиГ-29 пережил два попадания молнии, но главной причиной ЧП все же посчитали птиц, которые серьезно повредили правый двигатель. Одну из пернатых особей, к слову, можно заметить на видео.

Летчику повезло – он отделался лишь синяками и порезом над бровью, хотя его парашют раскрылся буквально за несколько метров до земли. Квочуру спасло жизнь кресло катапультирования "Звезда К-36ДМ", которое после этого инцидента получило самые высокие оценки.