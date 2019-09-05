Дичайший разгон: летчик Су-57 сравнил машину с Су-35С

Истребитель не имеет равных

Заслуженный летчик-испытатель и Герой России дал достаточно эмоциональное интервью телеканалу "Звезда", в котором не только сравнил истребитель с Су-35С, но и поделился впечатлениями от разгона.

"Дичайший совершенно разгон, то есть вжимает в кресло настолько, ну просто невообразимо", – сказал пилот.

По его словам, самолет очень близок по маневренности к Су-35С, но совершенно удивляет своими характеристиками на сверхзвуковых скоростях. Пилот сравнил Су-57 с гоночным болидом, который уходит за сверхзвук.

Богдан добавил, что самолет очень хорошо делает управляемый штопор, очень быстро вращается и очень быстро останавливается, что он недавно и многократно демонстрировал на авиасалоне "МАКС".