Су-57 получил уникальное оборудование

На самолете максимально защитили связь

На истребителе пятого поколения Су-57 испытали новейшую криптозащищенную систему связи. Она будет необходима самолету в условиях войны комплексов РЭБ, которая неизебжна в ходе современного конфликта.

Как рассказал в интервью ТАСС начальник научно-технического центра НПП "Полет" холдинга "Росэлектроника" Алексей Ратнер, в новая система "Полет" реализованы специальные виды помехозащиты и помехоустойчивого кодирования с восстановлением информации.

"Кроме того, обеспечивается постоянная криптозащита связи, то есть перехват сообщений в этой системе ни к чему не приведет. На сегодня это одна из самых помехозащищенных систем связи", – цитирует ТАСС Ратнера.

В настоящее время авиационные комплексы РЭБ направлены не только против головок самонаведения ракет, о и средств связи летчиков противника. Без связи пилоты не могут нормально взаимодействовать со своими ведущими или ведомыми, получать инструкции с земли. Кроме того, "ворвавшись" на закрытый канал, противник может ввести в заблуждение пилота.