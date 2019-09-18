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Су-57 получил уникальное оборудование

Су-57 получил уникальное оборудование
Фото: Марина Лысцева/ТАСС
На самолете максимально защитили связь

На истребителе пятого поколения Су-57 испытали новейшую криптозащищенную систему связи. Она будет необходима самолету в условиях войны комплексов РЭБ, которая неизебжна в ходе современного конфликта.

Как рассказал в интервью ТАСС начальник научно-технического центра НПП "Полет" холдинга "Росэлектроника" Алексей Ратнер, в новая система "Полет" реализованы специальные виды помехозащиты и помехоустойчивого кодирования с восстановлением информации.

"Кроме того, обеспечивается постоянная криптозащита связи, то есть перехват сообщений в этой системе ни к чему не приведет. На сегодня это одна из самых помехозащищенных систем связи", – цитирует ТАСС Ратнера.

В настоящее время авиационные комплексы РЭБ направлены не только против головок самонаведения ракет, о и средств связи летчиков противника. Без связи пилоты не могут нормально взаимодействовать со своими ведущими или ведомыми, получать инструкции с земли. Кроме того, "ворвавшись" на закрытый канал, противник может ввести в заблуждение пилота.

Фоторепортаж
Су-57 "убрал всех" в летной программе
Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру
Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру +3
Александр ИЛЬИН
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