Су-57 уступил F-22 лишь в одном

Российский истребитель заставил американцев вспомнить "Черную вдову"

У F-22 могут быть серьезные проблемы с Су-57, так как последний во многом напоминает YF-23 Black Widow II ("Черная вдова") разработки Northrop. Российский истребитель обладает превосходной маневренностью на сверхзвуковых скоростях благодаря мощным двигателям и форме крыла.

Кроме того, благодаря планеру, удалось увеличить топливные баки и место для вооружения. У истребителя два внутренних отсека для ракет. В каждом помещается по четыре Р-77М. Также самолет вооружен парой К-74М2, представляющих собой модернизированную версию Р-73 для ближнего боя.

По мнению The National Interest, Су-57 очень грозный соперник, в том числе, для F-22. И единственное, в чем американский истребитель превосходит российский, это незаметность. Из-за его "углов" и выступающих датчиков он будет заметнее для РЛС.

Однако радар мощный радар позволит Су-57 самому засекать цели на больших расстояниях и легко нагонять их на сверхзвуке. Также большая скорость позволит истребителю быстро уйти, если миссия потеряет смысл. Это будет не бегством, а спасением экипажа и машины. Так, МиГ-25 нередко удавалось уйти от истребителей американского производства во время войн на Ближнем Востоке.

Благодаря большей скрытности, у F-22 немножко больше шансов первым обнаружить противника и нанести удар. Но после того, как летчик "Рэптора" себя выдаст, от Су-57 его будет тяжело уйти.



