Красиво летят: Су-57 и "Охотник" впервые поднялись в воздух в паре

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Минобороны опубликовало красивое видео полета тяжелого ударного беспилотника "Охотник" и истребителя Су-57. Самолет и БПЛА летят в паре, синхронно заходят в виражи и вместе набирают высоту. Полет продолжался более получаса.
Сообщается, что "Охотник" совершил полет в автоматизированном режиме в полной конфигурации с выходом в зону дежурства. При этом было отработано "взаимодействие по расширению радиолокационного поля истребителя и целеуказанию для применения авиационных средств поражения большой дальности без захода Су-57 в зону условного противодействия ПВО". Проще говоря, "Охотник" давал координаты целей для Су-57.
Ранее сообщалось, что истребитель и беспилотник в будущем будут работать в одном звене. На данный момент проходят испытания оборудования.
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